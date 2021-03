Re VGS holder fortsatt stengt til uka – i all hovedsak

Re VGS-rektor viderefører skolestengningen av de samme grunnene som før, det lar seg ikke gjøre å gjennomføre ordinær skoledrift med så mange av staben i isolasjon og karantene.

Det var 3. mars at skolen meldte nedstengning resten av uka på grunn av bekrefta korona-smitte blant ansatte.

Denne stengningen ble videreført i uke 10, og nå også i uke 11.

Legges til rette for unntak

– Re VGS vil i hovedsak ha digital hjemmeskole og opplæring også neste uke, forteller Re VGS-rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth til ReAvisa.

– Så er det viktig å understreke at det tilrettelegges for vurderingssituasjoner for de elevene som har behov for det med fysisk oppfølging.

– Her er skolen tett på elevene og gjør fortløpende vurderinger.

