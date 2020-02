Yes! Vi har overlevd en hel måned i nye Tønsberg!

Den aller første måneden er unnagjort i en ny kommune. Og til uka ligger årets første utgave av ReAvisa i postkassa, der folk møtes, og til gratis nedlasting her på nettavisa. Akkurat som før.

Vi i ReAvisa har bare gjort mer av det vi pleier: Skrive om Re. Og det skal vi fortsette med.

Sjøl om Re som kommune er historie, skal vi skrive om Re som sted. Med Revetal som bygdebyen vår og alle sogna rundt med Ramnes, Våle, Fon, Undrumsdal, Vivestad og Høyjord.

Sjarmen med ei lokalavis

Vi har skrivi om høl i veien, rare skrivefeil på skilt, og nye stoler på Restauranten.

Ja, vi kan tulle og le litt av det – men det er sånt som blir snakkiser i et lokalsamfunn. Og det er sjarmen med ei lokalavis?

I ReAvisa-spaltene blir du ikke kjendis av å tjene mest penger, eller tape masse penger. Du blir ikke nødvendigvis den største kjendisen bare fordi du har vært på TV, eller har en framskutt rolle av noe slag.

Nei, her skriver vi om hverdagshelter som står opp om morran, og gjør et slag ærlig arbe’. Eller frivillig innsats. Folk som får te’ no’.

Vi har mange av dem her i Re. Folk som står for no’, eller brenner for noe, kjemper for noe. Det er spennende å skrive om, og blir spennende lesestoff.

Hverdagshelter

Som for eksempel postmann Klaus Holt, som starta med å sykle med posten som 15-åring og avrunder sin lange yrkeskarriere med samme rute 55 år seinere.

Eller Frank Wedde som har hjelpa ett par – tre generasjoner reinger på veien til voksenlivet som ungdomsskole-lærer – sjøl om lærer var det siste han skulle bli!

Vi har etter hvert veldig mange eksempler på sånne saker. Og når vi leser i kommentarfeltene, blir vi reint rørt:

En hel haug følelsesladde vitnesmål fra tidligere elever. Og gode hilsener fra folk som har satt pris på brev og pakker i postkassa – og en prat ved postkassa.

Folk som setter pris på hverandre, og setter pris på stedet der de bor.

Revetal-utvikling gjennom 110 år

Står du opp om morran og gjør et slag ærlig arbe’ – dag ut og dag inn – da kan følgene for noen være at du tjener noen kroner, kommer på TV, eller får en framskutt rolle.

Som for eksempel flere generasjoner Gran, som har tenkt kreativt, nytt, allsidig og langsiktig for å utvikle Revetal og Re gjennom 110 år. Som vinner gjeve priser og setter nye rekorder, år etter år.

De står i spissen for en standard som vi andre kan strekke oss etter, og som er blitt varemerke for Re og Revetal; «utvalg som i by’n, service som på landet». Og kolonialen, Arve Gran, Meny Revetal – kjært barn har mange navn – fyller altså 110 år i år.

Og det skal markeres på flere vis, så gled deg til årets første avis: Der blir en del av feiringa presentert, som et samarbeid mellom Re-torvet og ReAvisa. Og vi røper allerede nå – her er det penger å hente for gode formål i Re!

Re-navnet viktigere enn noen gang

Spør du oss, virker næringslivet, idretts- og kulturlivet her i Re mer patriotiske enn noen gang: Nå skal vi jaggu vise dem hva vi får te’ her utpå landet! Også som en utkant i en ny storkommune.

Og Re-navnet er viktigere enn noen gang å beholde. Selvfølgelig bytter heller ikke ReAvisa navn. Det er veldig mye spennende på gang, kanskje mer enn noen gang før.

Det er akkurat som om kommunesammenslåinga ga en ekstra puff til det gode skyvet vi har her i Re.

Men på spørsmål fra ReAvisa om det å ha bidratt til så mange arbeidsplasser, etablert et sentrum – en liten bygdeby, og vært kanskje den største enkeltbidragsyteren til den store stoltheten for Re, svarer Sjur Gran (72), tredje generasjon kjøpmann på Revetal:

– Nei, jeg tenker ikke så mye på det, egentlig. Det er vel mer alle andre som tenker sånn. Jeg tenker mer på at ting skal være på stell, sånn fra dag til dag.

Ei dyster Tønsberg-framtid?

Og sånn fortsetter vi vel alle sammen. Det viktigste er å ha alt på stell, sånn fra dag til dag. Bruke sunt bondevett. Og vi gleder oss til fortsettelsen her i Re, tross alt.

Sjøl om varslene for økonomien i nye Tønsberg bare blir bare dystrere og dystrere, og nesten to av tre ReAvisa-lesere svarer «nei, det blir til det verre for Re» på spørsmålet «har du trua på Tønsberg?»

Det lover ikke godt, og de utfordrende tidene er allerede i gang. Det veit vi, med kutt over hele linja.

Det vil måtte merkes. Kanskje ikke så veldig denne første måneden, men helt sikkert over tid.

Rørt av velkomsten

Derfor blir det tidsnok flere ting å skrive om igjen, enn høl i veien og nye stoler på Restauranten. ReAvisa har tidligere satt dagsorden, ikke bare lokalt, men også nasjonalt.

Og vi gjør det gjerne igjen, hvis det trengs. I ei lokalavis må det være plass til både små og store saker. Både kritikk og skryt.

I januar hadde forresten ny-ordføreren i nye Tønsberg kommune Anne Rygh Pedersen sin første «ordførerens time» ved borgerbordet på Revetal bibliotek.

Da kom det to damer bort og ønska henne hjertelig velkommen til Re, og Anne ble reint rørt av den varme velkomsten.

Ordføreren er visst «ei helt vanlig dame»

– Det var så lett å prate med deg, skryter damene til Anne etter en lang og god Re-prat. – Nesten som å prate med vanlige folk!

– Ja, men jeg er jo det, svarer ordfører-Anne og ler godt.

– Ja, ja, du er vel kanskje det. Lykke til med jobben du skal gjørra, ønsker damene, og ordføreren takker og innrømmer at det kan hun trenge.

Og røper til ReAvisa at hun gleder seg til Re middelalderdager. Det er allerede til neste helg – i kommunen som har tatt mål av seg å bli landets ledende middelalderkommune; nye Tønsberg.

Les forresten mer om Thorvalds siste stolpe-vakt og Annes første ordførerens time i ReAvisa som kommer torsdag 6. februar 2020. Pluss mye, mye, mye mer – som vanlig!

Hele utgivelsesplanen finner du her.