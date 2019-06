Følg dagens kommunestyremøte i Re

I dag kommer saken om nytt ungdomshus opp, blant annet. Møtet kan du følge fra sidelinja i kommunestyresalen, eller du kan følge det direkte på nett.

Re kommune – direkteoverføring kommunestyret (starter 18. juni klokka 14.00)

Hele sakskartet finner du hos Re kommune (begge eksterne lenker).

Saken som har skapt mest engasjement i forkant av dette møtet, er saken om et eventuelt nytt ungdomshus.

Barne- og ungdomsrådet står krystallklart på ønsket fra Re-ungdommen gjennom mange år, og har hatt flertallet av de folkevalgte med seg – men nå er det noen partier som snur.

Nå eller aldri?

Hvor mange som tilslutt støtter rådmannens forslag (ekstern lenke) veit vi først når saken kommer opp i dagens kommunestyremøte.

Barne- og ungdomsrådet frykter at en utsettelse eller et vedtak om alternative planer til rådmannens forslag, betyr at det ikke blir noe av et hus for ungdom før kommunesammenslåing.

– Det er nå eller aldri, sa leder Mathilde Bu Skjeggestad (17) i det siste Barne- og ungdomsrådet.

Gjelsten gir ti millioner kroner

Prisen er blitt mye stivere enn først estimert – fra rundt 20 millioner kroner til opp til 38 millioner kroner.

En gave på ti millioner kroner fra Gjelsten ligger i potten. Det betinger at flertallet av de folkevalgte går for rådmannens forslag. I tillegg kommer spillemidler og momsrefusjon.

Så gjenstår det å se styrkeforholdet mellom de som mener vi ikke har råd til å bygge et nytt ungdomshus, og de som mener vi ikke har råd til å la være.

Alt om nytt ungdomshus på Revetal:

