Skoledebatt foran 200 barneskole-elever i Re: – Vi er uenige, men vi må ikke si sånn om hverandre

Da politikerne begynte å beskylde hverandre for jug i skoledebatten foran barneskole-elever, skar Per Asbjørn Andvik (SP) igjennom: – Her diskuterer vi og har forskjellige meninger, og sånn skal det værra. Men vi må ikke si sånn om hverandre.

Pekefingeren kom fra den ene mest rutinerte politikeren til den andre, begge født og oppvokst her i Re, og begge med fartstid både i lokalpolitikken og på Stortinget. Først ut til å anklage de andre i panelet for juks var Morten Stordalen (FrP) fra Våle, stortingspolitiker og 1. kandidat også i årets stortingsvalg.

FrP-Morten fikk kontant svar fra Per Asbjørn Andvik (SP) fra Ramnes, vara til Stortinget som har møtt flere ganger i flere perioder, og nå igjen 2. kandidat for Vestfold Senterparti.

– Vi kan ikke si sånn om hverandre

– Her diskuterer vi og har forskjellige meninger, og sånn skal det værra. Men vi må ikke si sånn om hverandre, sier den rutinerte Senterparti-politikeren. Tema var blant annet skolepolitikk, klima og miljø, pride i skolen, med mer.

Alle elever på 5. til 7. trinn på Røråstoppen og Ramnes skoler var samla i gymsalen på Ramnes skole, det ble et stort publikum på rundt 200 elever. De fikk høre en interessant debatt, der politiske skillelinjer kom godt fram.

Det ble stort engasjement i panelet og i salen, der som sagt Senterparti-representant Per Asbjørn, som sjøl har gått på Ramnes skole, måtte jekke ned en mot-debattant litt.

Alle vil det samme – på forskjellige vis

Aller størst applaus fikk Christina Grefsrud-Halvorsen (SV) som mener det må bli slutt på lekser. – Vi voksne kommer ikke hjem og må jobbe enda mer hjemme, sånn som dere må med lekser. Det mener vi at dere skal gjøre på skolen, med hjelp fra lærerne.

Rødt fikk også stor oppmerksomhet for sitt klare standpunkt for å reversere 6-årsskolestart, og både Rødt og SV vil ha mat inn i skolen, det er en felles kampsak.

Rutinert FrP-er Morten Stordalen forteller at alle vil det samme, uansett hvilket parti du representerer: Trygge og gode liv. Det er bare forskjellige veier til målet.

– Høyre og FrP sine «dummeskoler»

Før han svartmaler veien de politiske motstanderne har staka ut, og samtidig beskylder venstresida for løgn og lureri. Høyresidas skolepolitikk er ikke så ille som venstresida skal ha det til, mener han.

For spesielt Eivind Yrjan Stamnes (AP) sin tordentale mot høyresidas forslag om nivåinndeling i skolen satte i gang en interessant debatt, som går rett inn i elevenes skolehverdag:

– Ingen vil ha Høyre og FrP sine «dummeskoler». Arbeiderpartiet mener at alle skal ha mulighet til å lykkes i livet. Uansett hvem du er, hva du trur på. Jeg er skikkelig gira, forteller den klart mest høyrøstede i panelet til applaus.

– Kall det hva du vil

Verken Morten Stordalen (FrP) eller Emma Pedersen (H) likte ordet «dummeskole» og fyra tilbake. – Vi skal ikke dele inn i smarte klasser og dumme klasser, vi skal ha nivådeling i skolen, forklarer ungdomspolitikeren fra Høyre.

– Kall det hva du vil, nivådeling eller noe annet, det er uansett å dele inn elever etter hvor smart eller dum du er. Og det er noe alle argumenterer i mot, også fagfolk, det vil ikke gi noe bedre skole, svarer AP-Eivind:

– Det er ikke bra å nivådele, det advares veldig i mot det høyresida er veldig for, uansett hva du kaller det.

Størst applaus for leksefri skole

Høyre-Emma er nestleder i Vestfold Unge Høyre og har lært seg samme frase som ungdomspolitikeren fra Unge Høyre i skoledebatten på Re VGS: – Det er en grunn til at helvete er rødt og himmelen blå. Stem Høyre, sa hun til latter fra barneskole-elevene.

Men frasen satt nok enda bedre i skoledebatten på Re VGS, der ble Høyre den store vinneren i skolevalget – les mer om det her.

I gymsalen på Ramnes skole var nok leksefri skole den store valgkamp-saken, etter applausen å dømme.

Demokrati og medbestemmelse

Skoledebatten er et ledd i skolens arbeid med demokrati og medbestemmelse, der store politiske navn lokalt, regionalt og nasjonalt kommer til Ramnes skole for å debattere foran 200 barneskole-elever.

Her var det stortingsrepresentanter, fylkestingrepresentanter, kommunestyrerepresentanter og folkevalgte med verv i partier og ungdomspartier i panelet.

Ordstyrer var Trond Ekstrøm, folkevalgt i 30 år i lokalpolitikken, som også er ansatt ved Ramnes skole. Debatten fant sted mandag 1. september 2025.

