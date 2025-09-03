Leserinnlegg: Vestfold er sentralisert nok – og nå ryker tennene

Senterpartiet sier klart ifra: Vestfold er sentralisert nok! Nå står tannklinikkene for tur, og det er utkant-Vestfold som betaler prisen, skriver Kathrine Kleveland (SP).

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Fylkestingets vedtak om «minst én tannklinikk per kommune» betyr i praksis at klinikkene i Lardal, Hof, Revetal og Stokke kan bli lagt ned.

Det gir færre klinikker og lengre reisevei – særlig for barn, eldre og pleietrengende.

Bit for bit mister vi tjenester og arbeidsplasser

Senterpartiet foreslo at 95 % av innbyggerne fortsatt skulle ha under en halvtimes reise til tannklinikk. Det ble nedstemt. Resultatet? Familier i ytterkantene må bruke en hel arbeidsdag på tannlegetimen.

Dette er del av et større mønster: NAV-kontor, bibliotek, skoler og sykehjem forsvinner fra lokalsamfunnene. Bit for bit mister vi tjenester og arbeidsplasser. Og nå vil Høyre gå enda lenger:

Fylkesordføreren foreslår én storkommune for hele Vestfold. Skal Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Færder bli én kommunen med administrasjon i Sandefjord?

Et stabilt demokrati er ikke flaks

Senterpartiet sier nei. Vi forsvarer tre folkevalgte nivåer og lokaldemokratiet. Tap av lokale politikere er tap av kunnskap og engasjement. Det er ikke flaks at Norge har et stabilt demokrati – det er resultatet av kloke valg og nærhet til beslutninger.

Høyre og Frp vil fjerne fylkeskommunen uten plan for oppgavene. De kritiserer oss for å lytte til folk, samtidig som de vil presse gjennom sentralisering.

Men 74,3 % av vestfoldingene svarer i en meningsmåling at de mener som oss: Vestfold er sammenslått nok!

SP styrker – Høyre stemmer i mot

Senterpartiet har styrka kommuneøkonomien med milliarder siden 2021. Det vil vi fortsette med! Høyre har stemt imot – hver gang. Nå lover de 60 milliarder i skattelette, men mangler dekning for 20 av dem.

Det kan gå ut over kommunene. Fjerning av formueskatten vil svekke kommunenes inntekter ytterligere.

Senterpartiet vil fortsette å kjempe for gode tjenester nær folk – i hele Vestfold.

Kathrine Kleveland, stortingsrepresentant Senterpartiet

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.