Politiet ble varsla om mindreårig gutt bak rattet

Onsdag formiddag var en altfor ung gutt ute og ratta bil på Revetal. UP fikk kontroll på både bil og bilfører.
Sjekk hvor du finner ReAvisa overalt i Re og omegn.
Roger Aaser i Politiet i Sør-Øst forteller at det klokka 10.20 kom inn tips til politiet om en mindreårig gutt som kjørte bil uten gyldig førerkort i Revetal-området.
Klokka 10.38 meldte en UP-patrulje at de hadde kontroll på bil og fører. Bilen var parkert, men vedkommende erkjente kjøringen.
Foreldre er varsla og sak opprettes, forteller Roger Aaser i Politiet i Sør-Øst.