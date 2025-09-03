Dato: av

Politiet ble varsla om mindreårig gutt bak rattet

UP-PATRULJE FIKK KONTROLL PÅ BIL OG BILFØRER: Den mindreårige gutten kjørte i Revetal-området, fikk politiet tips om. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Onsdag formiddag var en altfor ung gutt ute og ratta bil på Revetal. UP fikk kontroll på både bil og bilfører.

Roger Aaser i Politiet i Sør-Øst forteller at det klokka 10.20 kom inn tips til politiet om en mindreårig gutt som kjørte bil uten gyldig førerkort i Revetal-området.

Klokka 10.38 meldte en UP-patrulje at de hadde kontroll på bil og fører. Bilen var parkert, men vedkommende erkjente kjøringen.

Foreldre er varsla og sak opprettes, forteller Roger Aaser i Politiet i Sør-Øst.

