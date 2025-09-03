Leserinnlegg: Kjære flotte barn og ungdommer

Denne uka fikk jeg være med på politikerdebatt på Ramnes skole. Det var skikkelig gøy og skikkelig fint. Og elevene imponerte meg skikkelig!, skriver Christina Grefsrud-Halvorsen (SV).

Det var et godt og proft opplegg på Ramnes skole under politikerdebatten på mandag. Elever på 5., 6. og 7.trinn ved Ramnes og Røråstoppen satt i flere timer og hørte på debatt mellom oss politikere fra Vestfold.

Vi snakka om skole, klima og andre viktige saker. Og elevene hadde forberedt mange gode spørsmål om lekser, trivsel, mistrivsel, lengde på skoledagen, pride, matvarepriser, skjermbruk i skolen og mer.

Mange meget kloke hoder

Før debatten og i pausen var jeg så heldig at jeg fikk veksle noen ord med noen av elevene. Vi snakka da om viktigheten av et fritt Palestina og om hvorfor debatter som denne er viktig.

Det slo meg at her (som blant unge ellers) har vi mange meget kloke hoder, som etter mitt syn gjerne kunne engasjere seg i ungdomspolitikken og demokratiet vårt.

For alle større partier har et ungdomsparti, og jeg kan love at Sosialistisk Ungdom, som er ungdomspartiet av SV, mer enn gjerne vil ha flere engasjerte ungdom med.

Det året man fyller 13 kan man melde seg inn, og jeg vet om flere som har gjort nettopp dét.

Bli med i et ungdomsparti

Så om du som leser er en engasjert ungdom som har lyst å bli kjent med andre og lære mer om politikk og samfunnet, så kanskje det å melde seg inn i et ungdomsparti er tingen for deg.

Nå er det stortingsvalg, og alle som er over 18 kan være med å påvirke ved å stemme.

Godt valg til alle dere! Og til dere engasjerte ungdommer:

Håper vi ses i politikken!

Christina Grefsrud-Halvorsen, leder Tønsberg SV.

