Borgerlig brakseier på Re VGS – Høyre større enn FrP

Hadde Re VGS-elevene fått bestemme, hadde Erna blitt statsminister. Ikke Jonas, og heller ikke Sylvi. Ungdomspolitikerne var langt flinkere til å samle borgerlig side, enn det deres voksne partifeller er, i skoledebatten på Re VGS.

Torsdag forrige uke var det skoledebatt i Ramneshallen, tradisjonen tro, før skolevalg mandag og tirsdag denne uka. Tirsdag kveld var resultatene fra skolevalget landet over klart – og resultatene fra Re VGS.

På Re VGS avla 648 av 806 elever stemmer, det gir en valgoppslutning på 80,4 prosent – høyere enn landssnittet. Engasjementet var stort både i panelet og i salen under skoledebatten, lokalavisa lot seg imponere av det som er demokrati i praksis.

Høylytt skolevalgvinner

Ungdomspolitikeren fra Høyre var kanskje den mest høylytte under debatten. Og Høyre blir klart størst parti med 196 stemmer som gir en oppslutning på 31,2 prosent. Høyre gjorde et krisevalg ved forrige skolevalg på Re VGS på rett over 10 prosent, og tredobler sin oppslutning.

FrP blir nest største parti med 149 stemmer som gir en oppslutning på 23,7 prosent. FrP går også mye fram etter et elendig skolevalg sist, og dobler sin oppslutning.

Dette ville, hvis Re VGS-stemmene hadde avgjort norsk politikk, gitt en borgerlig brakseier med reint flertall til Høyre og FrP – med Høyre aller størst og Erna Solberg i statsministerstolen.

Diplomatisk skolevalg-taper

På venstresida blir SV det største partiet med med 11,9 prosent oppslutning, en liten framgang i forhold til forrige skolevalg på Re VGS. Det betyr at SV er det tredje største partiet i skolevalget på Re VGS, så vidt foran storebror ellers Arbeiderpartiet.

AP blir fjerde største parti, etter å ha vært størst i forrige skolevalg på Re VGS. Arbeiderpartiet går mest tilbake av alle partiene med hele 22,5 prosent.

I skoledebatten ble kanskje ungdomspolitikeren fra Arbeiderpartiet mer den diplomatiske forhandleren, som måtte takle kritikk fra alle hold.

Venstre taper mest i prosent

Videre følger Senterpartiet med 7,2 prosent, KrF med 4 prosent, Venstre med 2,7 prosent, MDG med 2,5 prosent og Rødt med 2,2 prosent. Sistnevnte er langt unna sitt beste skolevalg på Re VGS der Rødt fikk 11,8 prosent av stemmene på sitt aller beste.

Venstre gjør en real kollaps på borgerlig side, ned fra tidenes skolevalg på Re VGS forrige gang med 11,5 prosent og nå ned til 2,7 prosent av stemmene. Det er i prosent den største tilbakegangen av alle partiene.

Det er med andre ord store svingninger i skolevalget på Re VGS, og det har det alltid vært. Men den store og tydelige trenden er stor framgang for både Høyre og FrP.

FrP er størst nasjonalt

Nasjonalt ser tallene litt annerledes ut, der ble FrP størst. Ellers er trenden den samme nasjonalt som lokalt: Partiene på høyresida er valgets vinnere sammenlikna med skolevalget før stortingsvalget i 2021, mens partiene på venstresida går tilbake.

Nasjonalt er FrP størst i skolevalget med 26 prosent av stemmene. Høyre går også fram fra 2021, men litt tilbake fra 2023, og lander på 19,7 prosent. Arbeiderpartiet får 17,1 prosent, og er med det mindre enn Høyre.

Både Rødt, MDG og KrF faller under sperregrensa i de nasjonale resultatene for skolevalget i 2025. Lokalt skjer det samme, også for Venstre.

– Viktig demokratisk arena

– Skolevalget er en viktig del av demokratiopplæringa i skolen. Gjennom skolevalget får elevene muligheten til å delta i politiske diskusjoner, få kunnskap om politiske retninger og sjøl å avgi stemme. Det er viktigere enn sjølve resultatet, sier Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet.

379 skoler var påmeldt skolevalget i år. Da fristen for å rapportere gikk ut, var over 157.000 stemmer talt opp. Valgdeltakelsen nasjonalt ligger på 77,3 prosent, litt lavere enn her i Re.

– Jeg er glad for at så mange skoler bruker skolevalget som en arena for å øke elevenes demokratiforståelse, sier direktøren i Utdanningsdirektoratet.

Her finner du alle tall fra årets skolevalg på Re VGS og også statistikk bakover i tid: Skolevalgresultater.no (ekstern lenke).

