Trond huker inn store navn: – Joa, jeg kjenner jo no’n

Som folkevalgt i tredve år har han mange politiske bekjentskaper. Det fører til at alle partiene sender sine beste til en skoledebatt for 200 barneskole-elever her i Re.

Trond Ekstrøm (61) gikk inn i lokalpolitikken for FrP i den gang Ramnes kommune etter lokalvalget i 1995, som vara. Men den møtende representanten hadde en såpass travel jobb at Trond regner det mer som en møtende vara-periode – det ble mange kommunestyremøter.

Allerede lokalvalget etter i 1999 kom han inn med fast sete i kommunestyret i det som fortsatt var Ramnes kommune, han hang med inn i Re kommune, og nå videre inn i Tønsberg kommune.

Trond får det til, gang på gang

Hans store mål for den neste perioden er å huke inn noen politisk engasjerte som kan henge med ham i det han regner med blir hans siste periode som folkevalgt i lokalpolitikken. Det er på tide å gi seg nå snart, mener han sjøl i prat med ReAvisa.

Et brennende lokalpolitisk engasjement kommer også godt med som Ramnes skole-ansatt. Her har Trond for tredje gang orkestrert en stor debatt med framtredende politikere.

– Joa, jeg kjenner jo no’n, sier han med et smil da ReAvisa spør åssen han får til dette – gang på gang. Les om skoledebatten her.

Slutt på folkemøter og debatter ellers i Re

Nå skal det sies at det er ikke mange debattene som arrangeres lenger her i Re. Som så mye annet har det forsvinni til Tønsberg. I tidligere tider arrangerte fagforeninger, kommunen, med flere, debatter og folkemøter i forkant av valg på samfunnshus og i forsamlingslokaler her i Re.

I år er det kun to skoledebatter, først på Re VGS som etterfølges av skolevalg mandag og tirsdag, og denne på Ramnes skole for barneskoleelever på mandag ei uke før stortingsvalget.

Ellers er det slutt på alle debatter for folk flest, utover skoledebattene, her i Re.

– Stort at de vil komme hit og diskutere politikk

Derfor var det forfriskende for en Re-daktør å få med seg debattene, både på Re VGS og på Ramnes skole. På Re VGS møtte ungdomspolitikere opp fra alle partiene, som seg hør og bør.

Til Ramnes skole møtte stortingsrepresentanter, fylkestingrepresentanter, kommunestyrerepresentanter og folkevalgte med verv i partier og ungdomspartier i panelet.

Som initiativtaker og ordstyrer Trond Ekstrøm sier: – Dette er jo reine A-laget av politikere. Det er jo stort at de vil komme hit og diskutere politikk hos oss.

– Ikke mange valgene før elevene skal stemme

Trond ser også at det blir færre debatter og folkemøter i bygda vår, skoledebattene er de siste som er igjen. Politikerne prater sammen og er enige om at det er litt lavere skuldre i en slik skoledebatt, men temperaturen blir kjapt høy – også her.

– Det er den gamle sirkushesten og sagflisa, jeg tenker nok at sagflisa virvles opp uansett, også her, sier Trond med et smil. – Det er tross alt et stort publikum på 200 i salen.

– Og det er ikke så mange valgene før også denne gjengen, som hører på her, skal stemme.

Skoledebatt-panelet på Ramnes skole besto av:

Eivind Yrjan Stamnes (AP), 3. kandidat og ungdomskandidat Vestfold AP i årets stortingsvalg

Kristina Grefsrud-Halvorsen (SV), leder i Tønsberg SV

Julie Stuestøl (MDG), 1. kandidat Vestfold MDG i årets stortingsvalg

Per Asbjørn Andvik (SP), 2. kandidat Vestfold SP i årets stortingsvalg

Andre Heggheim (Rødt), 2. kandidat Vestfold Rødt i årets stortingsvalg

Ole Døvik (KrF), fylkesleder i Vestfold KrF

Emma Pedersen (H), nestleder i Vestfold Unge Høyre

Morten Stordalen (FrP), stortingsrepresentant og 1. kandidat for Vestfold FrP

Håvard Bettum (V), kommunestyrerepresentant i Tønsberg – dukket ikke opp

