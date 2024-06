VM-fest: Bli med på feiring av våre fantastiske utøvere

Junior-VM-heltene kommer, trenere og støtteapparat kommer, ildsjelene bak kommer – du kommer vel du, også?

Søndag 16. juni klokka 18.00 på Bibo, det er dato, tid og sted å notere seg i kalenderen. Etter vinterens fantastiske VM-bragder av IL Ivrig-løperne Ole Tafjord Suhrke, Gro Njølstad Randby, Agathe Brathagen og Nora Njølstad Randby kommer de alle fire til VM-fest på Bibo denne sommerkvelden.

Spesielt invitert er ildsjelene bak det moderne skiskytter-eventyret på Bibo, der en liten klubb i Re har fostra fram fire VM-medaljører i årets Junior-VM: Dette er mye takket være de som turte å tenke uforskamma stort, skreiv lokalavisa i vinter.

Alle Junior-VM-heltene samla

Og spesielt invitert er også de store pådriverne for sporten og klubben i dag, alle de aktive i alle aldersklasser, og ikke minst: Hele bygda er invitert. For å ta i mot VM-heltene til idrettsanlegget der alt starta, Re-torvet skistadion på Bibo i Våle.

Det har ikke vært lett å få samla alle til VM-fest, det veit ReAvisa – for dette er travle ungdommer som i sin seriøse satsing og skolegang er spredd for alle vinder, hele året rundt. På skole, trening, samlinger og konkurranser.

Men nå har IL Ivrig-ildsjel Margareth Horn endelig klart å spikre en dato det passer for alle – også ordføreren i Tønsberg, Frank Pedersen.

Skiskytter-show

Det store høydepunktet blir en uhøytidelig skytekonkurranse, der yngre IL Ivrig-løpere kan konkurrere mot de fire VM-heltene. Også ordføreren har sagt at han blir med på konkurransen, så dette blir show.

– Hold av søndag 16. juni fra klokka 18.00, oppfordrer Margareth hele bygda via ReAvisa. – Da blir det en ordentlig VM-fest for våre fantastiske utøvere, forteller hun. Og det skjer der hele idrettseventyret starta, på Bibo.

Er det noe denne bygda har vist tidligere, så er det at vi kan ta i mot våre lokale idrettshelter på skikkelig vis: Møt opp med flagg og heiarop for å juble for våre IL Ivrig-junior-helter.

Her er er alle IL Ivrig-resultatene fra Junior-VM 2024:

Agathe Brathagen tok VM-sølv i ungdomsklassen på mix-stafetten på mesterskapets første dag fredag 23. februar 2024.

Gro Njølstad Randby tok VM-gull i juniorenes mix-stafett på mesterskapets første dag fredag 23. februar 2024.

Gro Njølstad Randby ble nummer sju på juniorenes normaldistanse søndag 25. februar 2024.

Ole Tafjord Suhrke gikk inn til sjetteplass på guttenes juniorfellesstart torsdag 29. februar 2024.

Agathe Brathagen gikk inn til sjuendeplass i jentenes ungdomsfellesstart torsdag 29. februar 2024.

Nora Njølstad Randby gikk inn til en tolvteplass i jentenes ungdomsfellesstart torsdag 29. februar 2024.

Agathe Brathagen tok VM-gull i jentenes junior-stafett på mesterskapets nest siste dag fredag 1. mars 2024.

Ole Tafjord Suhrke tok VM-gull i guttenes juniorstafett på mesterskapets siste dag lørdag 2. mars 2024.

Gro Njølstad Randby tok VM-sølv i jentenes juniorstafett på mesterskapets siste dag lørdag 2. mars 2024.

Les mer om VM i disse sakene. Les om den lokale skiskytterhistorien i denne ReAvisa-saken.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.