Hør om jakten på slagstedet: – Dette satte Re på kartet

Det var skikkelig trøkk, men det begynner å bli en god stund siden: Dronninga leita etter spydspisser på Re-jordene, Re var på Dagsrevyen, og Kjersti Jacobsen snakka på inn- og utpust. I kveld snakker den tidligere prosjektlederen om Slaget på Re igjen.

År 2008, fem år inn i den nye Re kommune. Det var vel et gull-år i den moderne Re-historien. Vi nevner tre av tinga som skjedde da:

Re middelalderdager ble arrangert for første gang, Re FK ble etablert, og i all beskjedenhet nevner vi at den første ReAvisa ble gitt ut.

Et nesten umulig mål

Re middelalderdager var en del av Slaget på Re-prosjektet, der det ble satt et nesten umulig mål: Finne Nordens eldste påviste slagsted, stedet for Slaget på Re.

Arkeolog Kjersti Jacobsen ble ansatt som prosjektleder. Kjersti kjørte på og kartla spydspisser og gamle veiforbindelser og mye mer:

– Slaget fra 1163 er nå finni på jordene på Søndre Linnestad gård, meldte ReAvisa høsten for tretten år siden.

Bekrefter det Snorre skreiv

– Dette er Nordens eldste påviste arkeologiske slagsted. Dermed kan vi bekrefte det Snorre har skrivi, sa prosjektlederen.

Høsten for åtte år siden var hele den nasjonale pressen her i Re. Til og med internasjonal presse kom til Re.

Slaget på Re var en historisk begivenhet av stor nasjonal betydning.

Stor oppmerksomhet og PR-verdi

PR-verdien ble anslått av eksperter til å være over fire millioner kroner. Re ble satt på kartet. Dette var stoff for riksnyhetene, ikke bare ReAvisa.

Sjølvaste Dronning Sonja kom for å spa i jorda. Det gamle slagstedet på to bokstaver i kryssordet ble revitalisert.

Vi fikk en oppmerksomhet og hadde en guts som ingen andre Vestfold-kommuner kunne skilte med.

Landets ledende middelalderkommune?

Da pressen kom i hopetall til jordene på Linnestad, ville Tønsberg kople det opp mot Slottsfjellet og Norges eldste by. I Horten satte man det i sammenheng med Borrehaugene.

Nå veit vi åssen historien gikk videre. Re ble slått sammen med Tønsberg, og den nye storkommunen har satt seg som mål å bli landets ledende middelalderkommune.

Det har vi sett lite av her i Re: Slaget på Re-prosjektet ble lagt ned for snart ti år siden, og Re middelalderdager har forsvinni – det ble arrangert sist gang – foreløpig? – i 2020.

Kjersti is back

Prosjektleder Kjersti Jacobsen slutta i Re kommune for snart ti år siden. Ikke siden da har hun holdt foredrag om Slaget på Re. Men nå skjer det igjen, ti år seinere.

Hun er nemlig tilbake som rådgiver kulturarv i Tønsberg kommune. Og der skal hun ha ei hand på rattet på Slaget på Re-prosjektet som putrer på tomgang.

– Hør om den spennende jakten på det eldste slagstedet som er arkeologisk påvist i Nord-Europa, inviterer Sagabyen Tønsberg.

Vanskeligere enn å finne nåla i høystakken

Det skjer i kveld, onsdag 22. november 2023, på biblioteket i Tønsberg by. Dette blir en tjuvstart på Sagafestivalen som egentlig åpner i morgen, torsdag.

Slaget på Re-prosjektet fikk slagordet: «Å finne slaget på Re er vanskeligere enn å finne nåla i høystakken – for du må finne høystakken først.»

I foredraget får du høre om den spennende jakten på det eldste slagstedet som er arkeologisk påvist i Nord-Europa.

Nostalgi

Foredraget er gratis, det er ingen påmelding. Det starter klokka 18.00 i kveld og varer en times tid.

Kjersti forteller, når ReAvisa spør, at det er moro å få snakke om Slaget på Re igjen.

Det var skikkelig trøkk rundt dette da det sto på som verst, men det begynner å bli en stund siden.

