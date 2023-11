Lange køer på Bispeveien etter trafikkulykke

Nødetatene rykker ut til en trafikkulykke, etter at et kjøretøy skal ha kollidert med et stort dyr.

Det melder Politiet i Sør-Øst i 22.15-tida onsdag kveld 22. november 2023. Ulykken har skjedd på Bispeveien på Holmestrand-sida av kommunegrensa.

Nødetatene forteller etter ankomst at det er snakk om en ulykke mellom et kjøretøy og et annet kjøretøy med hestehenger.

To personer blir sett til av ambulansepersonell

– Kjøretøyet har kjørt inn i en hestehenger med to hester i. Begge hestene kom seg ut av hengeren, men er nå fanga og tilsynelatende uskadde.

Det skal ha vært fire personer i kjøretøyet som traff hengeren. – To av personene blir sett til av ambulansepersonell, melder politiet på stedet.

Ulykken skjedde på Bispeveien, ikke langt fra Kronlia.

Stor trafikk – lange køer

– Bispeveien er i kveld omkjøringsvei for E18, trafikken står dønn. Vi prøver å rydde stedet slik at vi får slipt fram trafikken, forteller brannmester Thomas Nordby.

Det er store materielle skader, hestehengeren ligger nede i grøfta helt knust, ifølge brannmannskapene.

Det meldes om lange køer i begge retninger på Bispeveien og tilstøtende veier.

Førerkortbeslag på stedet

Politiet forteller at førerkortet til føreren av bilen som traff hestehengeren er tatt i beslag på stedet. Det er en mann i 60-åra.

Rundt midnatt var bergning av kjøretøy og henger ferdig.

– Sak opprettes, melder Politiet i Sør-Øst.

