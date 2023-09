Bilen begynte å brenne – ingen stoppa for å hjelpe

I løpet av nesten et kvarter, langs den trafikkerte Bispeveien, stoppa ikke en eneste for å høre om det gikk bra med føreren av bilen som sto i full fyr.

Da brannvesenet kom fram, sto flammene ut gjennom frontruta. Det var dramatisk for føreren av bilen, som så vidt hadde begynt på hjemmeveien langs Bispeveien, etter nattevakt.

Føreren av bilen vil gjerne at lokalavisa skriver om dette, for han reagerer på det han opplevde:

Et snaut kvarter uten hjelp

Mange passerte i en travel morgentrafikk, men ikke en eneste bil stoppa for å høre om det gikk bra. Og dette var før nødetatene var på stedet, på Bispeveien ved Valleåsen.

Mange bremsa opp, men det var mest for å kikke – ikke hjelpe, tydeligvis. At det var trøbbel, det var lett å se. Det brant i bilen. Men alle kjørte bare videre.

– Har dette blitt den nye normalen?, spør den uheldige bilføreren, som ringte samboeren sin som kom kjørende hjemmefra og ble den første til å hjelpe – utenom nødetatene.

Plikt til å stoppe og hjelpe

– Vi vil gjerne at ReAvisa skriver noe om dette, ja. Dette er for alvorlig til å ikke si noe om, sier samboerparet som vil være anonyme i avisa. Når lokalavisa dekker hendelser, uhell og ulykker i Re, er det nesten alltid noen privatpersoner som hjelper til.

Ofte får forbipasserende skryt av nødetatene for en god og viktig innsats før deres ankomst. Så snart nødetater er på stedet og har kontroll, er det ok å ikke stoppe.

Men det er først når profesjonell hjelp er på plass – ikke før. Da har faktisk folk plikt til å stoppe og hjelpe til.

Bryter med veitrafikkloven

Kikke-mentaliteten ved et ulykkessted, der folk stopper opp for å se, det er godt kjent. I det seinere har det blitt mer vanlig med folk som stopper for å filme og ta bilder, heller enn å hjelpe.

Det kan være straffbart, for vi har en plikt til å hjelpe. Nødetatene har også vært fortvila over at nysgjerrige går i veien for deres arbeid på ulykkessteder.

Det er veitrafikklovens paragraf 12 som sier noe om plikten til å stoppe og hjelpe, forteller politikontakt Katrine Henriksen til ReAvisa.

Umiddelbar plikt til å stanse

«Hjelpeplikten ved trafikkuhell er en viktig bestemmelse i vegtrafikkloven om at enhver som, med eller uten skyld, er innblandet i trafikkuhell straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til», heter det. Videre:

«Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede. Den umiddelbare plikten er altså plikt til å stanse og deretter hjelpe».

«Trafikkuhell er en fellesbetegnelse for sammenstøt og andre tilfelle hvor skader er inntruffet. I dette ligger at det har minimum har oppstått materiell skade».

Lang kultur for å hjelpe til

– Veitrafikklovens paragraf 12 gjelder, men her er det en situasjon med mange faktorer som jeg ikke er observatør på, derfor kan jeg ikke mene noe om det, sier politikontakt Katrine Henriksen om det som skjedde til morgenen i dag her i Re.

– Det vi veit, er at vi har lang kultur for å hjelpe til i Norge, sier hun til en lokalavis-redaksjon som er veldig i stuss over at dette ble opplevd her i Re.

På de snaut femten minuttene overholdt altså ingen medtrafikanter i morgentrafikken den plikten.

Hva hvis personskade?

Og det mens det først kom røyk ut av bilen, før det ble full brann med flammer som slo gjennom frontruta. Bilen var godt synlig, men føreren var neppe så godt synlig. Han rakk ikke ta på seg refleksvest før det var full brann.

– Det skjedde så fort. Men stoppeplikten ble ikke overholdt av andre på veien. Heldigvis gikk det bra, men det kunne jo vært snakk om personskader på grunn av røyken.

– Da er det ille at INGEN stoppa og sjekka.

Måtte flytte seg fra bilen

– Det skremmer oss så mye, sier samboerparet. Føreren ønska hjelp, men måtte flytte seg vekk fra bilen, så han ikke fikk i seg mer røyk. Heldigvis gikk det bra. Men det kunne vel ikke folk vite helt sikkert?

– De som kjørte forbi bare så på bilen i brann og kjørte videre, forteller de til ReAvisa. Det var snakk om mange biler på femten minutter. Bispeveien er en trafikkert vei.

Det kan være at de forbipasserende så at ingen satt i bilen, og heller ikke så noen mennesker der. Likevel mener de det er rart at ingen sjekka nærmere hva som foregikk.

«Tilskuer-effekten»

En velkjent psykologisk tanke er «tilskuer-effekten». Da dreier det seg ikke om hva som skjer og alvorlighetsgrad, men at dersom mange ser situasjonen vil den enkelte føle mindre ansvar for å gripe inn, fordi de tenker at noen andre sikkert vil gjøre det.

Så skilles teorien: Hvis først en griper inn, så gjør også andre det, er en teori. En slags flokk-mentalitet.

En helt annen er at hvis en griper inn, så tenker resten av «da trenger ikke jeg».

Anbefaler brannslokker i bilen

Bilbrann kan være svært alvorlig. Seinest sist helg døde tre ungdommer i en bilbrann i Florø. Vi må seksten år tilbake i tid for å finne en dødelig bilbrann i statistikken for Vestfold.

Det er ikke krav til brannslokningsapparat i personbiler. Men brannvesenet anbefaler at alle har med minst et 2-kilos brannslokkingsapparat med pulver i bilen.

Andre kjøretøy kan ha krav om dette, som i busser, campingbiler og yrkeskjøretøy der brannslokking er en del av HMS eller andre lover og forskrifter.

