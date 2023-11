Kasper og crewet: – Vi trener alle timer vi har ledig

Den store semifinalen nærmer seg: – Nervene er foreløpig under kontroll, men vi kjenner at de er der. Vi gleder oss uansett og er spente.

Det forteller Kasper Kalleberg (17) til lokalavisa bare noen dager før det braker løs på direkten fredag kveld 24. november 2023: Da sendes den siste semifinalen av Norske Talenter på TV Norge, med Kasper og crewet med. De kjemper om den siste ledige plassen i finalen.

Nå er det TV-seerne som bestemmer hvem som skal gå videre ved å stemme fram sine favoritter. At Quintus crew har fått mange fans her hjemme i Re, kan det ikke være noen tvil om:

Fantastisk måte å åpne opp om et så viktig budskap på

Reaksjonene lot ikke vente på seg på ReAvisas Facebook-side etter de to forrige opptredene: Vibeke Smidsrød skriver “nydelig framført, og fantastisk måte å åpne opp om et så viktig budskap på! Lykke til videre!!”.

Anne Elisabeth Johansen skriver “kjempeflott, lykke til videre”. Eva Kirkeberg skriver “utrolig bra”, Randi Vermelid, Belinda K. Orten, Irene Gran Kirkevold, Lillian Bente Søvik og mange flere er også imponert og gratulerer.

Lise Østli forteller at “det var helt fantastisk å se disse gutta – stående applaus fikk de her hjemme også!”

Hele bygda heier foran TV-skjermene

Elisabeth Andvik skriver “gratulere til superflinke dansegutter”. Frøydis Stråle skriver “supert gutter”, Christine Rønningen skriver “heier på dere, gutta!”.

Camilla Wilhelmsen Thorin forteller at der heier også hele familien foran TV-skjermen. Og Solfrid Guthe Ormestad ønsker “lykke til videre”.

Geir Kamsvåg mener at gutta var sjukt flinke – “håper lokale sponsorer engasjerer seg”.

Samstemt dommerpanel ga gutta gullknappen

Dansegruppa, som består av Kasper fra Re og fire gutter til fra omegn, har allerede dansa seg videre gjennom to runder – der de fikk gullbillett av et samstemt dommerpanel som sendte de rett til semifinalen.

Dansen har handla om å holde følelsene inne blant gutter. Det rørte hele dommerpanelet, og Hkeem Hassane takka på vegne av alle dommerne for at dansegruppa er med i Norske talenter.

Med seg i crewet har Re-gutten Kasper Kalleberg (17) fra Valleåsen Yuusuf (17) fra Andebu, Askild (18) fra Tønsberg, Tobias (17) fra Eik og Linus (16) fra Nøtterøy.

Kasper: – Tema får være en overraskelse

ReAvisa skreiv om gutta første gangen før talentkonkurransen starta opp tidligere i høst. Nå lader de opp til å danse på direktesendt TV førstkommende fredag: – Begynner å kjenne at det nærmer seg, og vi trener alle timer vi har ledig, så kjøret er skikkelig i gang!, forteller Kasper til lokalavisa.

– Det er som sist: Vi vil vi med dansen formidle et tema som vi tror mange vil relatere til. Kan ikke si hva temaet er dessverre enda, det får være en overraskelse.

– Det blir også noe nytt med tanke på dansestil, røper et ellers veldig hemmelighetsfull dansetalent.

Heiagjeng i studio, også

Om nervene forteller han at de er foreløpig under kontroll, – men vi kjenner at de er der. Vi gleder oss uansett og er spente, sier Kasper på vegne av crewet.

– Så bra! Skal dere ha med dere en god heiagjeng fra Re og omegn innover?

– Ja, jeg tror det kommer en liten flokk herfra, så det er jo veldig gøy.

