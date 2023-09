Hvem får vår tillit? Det bestemmer vi i dag

Hvem skal representere oss i styre og stell de neste fire åra? Drøyt tredve valgmedarbeidere i Re står på for å ta i mot stemmer, telle opp, og gi oss resultatet.

Lokalvalg er litt mindre lokalt i en større kommune – det mest spennende for vår del av den nye storkommunen er kanskje hvem som skal representere oss. Altså folka, i styre og stell, etter valget.

Men det er ikke klart før ett par dager etter valget, da er det valgstyret som får dette på bordet først og ser hvem som har fått folkets tillit.

Valgresultatet oppdateres fortløpende

I løpet av valgnatta, kanskje så snart som før midnatt, har vi det foreløpige valgresultatet klart – det vil si oppslutningen til de forskjellige partiene, og hvor mange seter de får i det nye kommunestyret.

Dette legges ut på Valgresultat.no fortløpende, med første resultat fra de foreløpige forhåndsstemmene klart klokka 21.00 på valgdag-kvelden.

Etter hvert fylles det på med tall fra stemmene fra valgdagen.

Helt ferdig opptelt litt uti uka

Så seint som tirsdag klokka 17.00 er siste frist for å motta og telle opp de siste forhåndsstemmene. Så oppslutningen kan endre seg helt fram til dette.

Og fortsatt veit vi ikke resultatet av personstemmer og slengere – altså hvordan stemmene fordeler seg på de forskjellige kandidatene.

Dette blir klart etter valgstyrets møte onsdag kveld klokka 18.00.

Hva kan vi få vite når?

Valgansvarlig i nye Tønsberg kommune Lise Brit Haugen var også det i gamle Re kommune, og før det igjen jobba hun med valg i Oslo siden 1980-tallet.

Første gang hun hadde ansvaret i Re var i 2015, så i nye Tønsberg kommune fra 2019.

Lise Brit kan alt om valg og veit akkurat hva slags resultat lokalavisa kan få, og når.

Erfarne og rutinerte, side om side

Hun har drøyt tredve valgmedarbeidere i sving på tre valglokaler på valgdagen her i Re, der Revetalhallen er det største valglokalet med femten i sving fra morgen til kveld.

På Våle samfunnshus er de tretten, og på Dalheim i Undrumsdal fem. Dette er i all hovedsak studenter og pensjonister, og noen fra kommunens egne rekker.

– Vi har alltid med noen som har gjort dette før, som har erfaring, og noen nye som kan lære – så vi sørger for kontinuitet, forteller Lise Brit til ReAvisa.

Personstemmer og slenger blir telt til slutt

På hvert sted er det et stemmestyre som godkjenner en foreløpig opptelling. Valgmedarbeiderne er på jobb hele dagen, og de teller også opp stemmer på kvelden.

Den endelige tellinga skjer i Horten utover kvelden og natta, og det skjer maskinelt.

Først her blir personstemmer og slengere registrert.

Ingen lokale resultat lenger

Ingen resultater offentliggjøres lokalt lenger, alt går via nettsida Valgresultat.no – der alle kan følge med på utviklinga. Her vil du finne oppslutning og fordeling av mandater mellom parti – men ikke hvem som velges inn for partiene.

Det kommer først på valgstyrets bord på onsdagskvelden, og blir offentliggjort etter godkjenning der.

Lokalavisa vil ta tak i det så snart valgstyrets møtebok foreligger.

Halvert antall stemmelokaler i Re

Når det gjelder valgkretser, så er de forandra på ved de to siste valgene her i Re. Først til stortingsvalget for to år siden, og nå igjen til dette lokalvalget.

Antall valgkretser er redusert til tre i Re, mot seks tidligere. Som ReAvisa har skrivi om tidligere:

Gamle Ramnes kommune har ingen valglokaler åpne i årets lokalvalg.

Valgresultat-nerding

Når det gjelder resultat for hver valgkrets, vil det være mulig å se oppslutning til de forskjellige partiene, men ikke sammenlikne med tidligere tall – siden kretsene er endra på. Det vil også være et forbehold om at alle forhåndsstemmer går utenom kretsene.

ReAvisa vil ta mål av seg å summere opp de forskjellige partienes oppslutning i Re samla sett, for å sammenlikne med tidligere tall for gamle Re kommune.

Det finner vi interessant, og håper våre lesere også gjør det.

Lokalvalget sett med Re-øyne

ReAvisa vil dekke lokalvalget og resultatene fra det sett med Re-øyne, som vanlig. Men det er altså først på onsdag vi veit hvem som skal representere oss i det nye kommunestyret.

I fjor ble det avgjort med små marginer, der Trond Ekstrøm (FrP) fra Re var den aller siste som sikra seg et sete i kommunestyret. Det blir spenning om dette, i år også.

Vil du vite mer om reinger som stiller til valg, så er den siste papiravisa før valget å anbefale. Der finner du alle navn, og kan lese mer om flere av dem.

Partioppslutning klar før midnatt

Revetal er den største valgkretsen i Re. Likevel kan det være at resultatene er klare herfra innen midnatt, og kanskje til og med før det også, forteller Lise Brit til ReAvisa.

I år ligger det an til mange forhåndsstemmer, som ved forrige lokalvalg for fire år siden.

Faktisk dobbelt så mange.

Dobbelt så mange forhåndsstemmer

Ved forrige lokalvalg, det første for hele nye Tønsberg kommune, ble det avlagt cirka 6.500 forhåndsstemmer i hele den nye storkommunen. I skrivende stund er tallet cirka 13.000 for i år – en fordobling.

I tillegg kommer de som har forhåndsstemt på tampen av forhåndsstemmingsperioden, pluss alle forhåndsstemmer avlagt andre steder som kommer til Tønsberg kommune innen tirsdag klokka 17.00.

Mens vi venter på valgresultatet, finner du mye mer om lokalvalget, sett med Re-øyne, i den siste papiravisa.

