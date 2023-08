Natteravnene i Re klarte ikke stille med nok frivillige i sommer: – Men vi kan ikke gi oss nå

En eneste meldte seg til tur: – Det er veldig trist, siden målet var å få til minst annenhver helg.

Natteravnene i Re risikerer å bli verken fugl eller fisk, for initiativet som kom opp som en bjørn, falt ned som ei skinnfell:

I sommer var det ikke nok frivillige til å gå natteravn i Re. Det vil si minimum to i følge. Altså: En eneste en meldte seg.

Helt stopp i sommer

Det er etter at lokalavisa har fått spørsmål om status, at ReAvisa tar kontakt med Natteravn-ildsjel May Brit Brudvik. Hun tromma sammen til etableringsmøte og fikk med seg ett par titalls frivillige tidlig på nyåret i år.

Den første turen gikk ikke lenge etterpå, les om det i denne papiravisa – last ned gratis.

Men så har det dabba av.

– Veldig trist

En ReAvisa-tipser har prøvd å komme i kontakt med Natteravnene i Re for å melde seg som frivillig, uten hell. En annen har prøvd å tipse om et problem-område der Natteravnene bør ta seg en tur, det vil si Våle samfunnshus etter flere runder med hærverk der.

– Om noen har forsøkt å få kontakt med oss, uten å lykkes, er det veldig trist, svarer May Brit til ReAvisa. De svarer på meldinger som kommer både på epost og som melding på Facebook-siden, men epost er å foretrekke for å ikke risikere å overse noen.

Epostadressen å bruke for info til Natteravnene og for å melde seg som frivillig er: natteravn.re@gmail.com.

– Vi kan ikke gi oss nå

Når det gjelder historien videre etter oppstartmøte og en folksom første natteravn-tur rundt i Re, så har det vært kun fire – fem stykker som har gått javnlig som ravner siden. – Nå i sommer har vi ikke klart å stille to, som er minstekravet for å kunne gå.

– Det er veldig trist, siden målet var å få til minst annenhver helg igjennom sommeren, sier May Brit, som likevel understreker at prosjektet ikke blir lagt på is, planen er å prøve å rekruttere enda flere folk utover høsten.

– Vi kan ikke gi oss nå, vi trenger natteravner i Re, mener initiativtakeren, som gjerne hører fra alle interesserte på epostadressen natteravn.re@gmail.com.

