Re FK-heiagjengen vant supporterkampen i Danmark

Hele åtte Re FK-lag spilte i Dana-cup i sommer, der J15 kom til kvartfinalen og J16 til semifinalen – og Re FK-heiagjengens innsats på tribunene sto til gull.

Så god stemning var det på tribunene under Re FK sine kamper, at Norges Fotballforbund i Vestfold delte video av vår lokale heiagjeng på sine Facebook-sider som eksempel på rein skjær fotballglede.

Re FKs J16-lag kom lengst i sitt B-sluttspill, der de spilte semifinale. Det ble en superspennende kamp, der Re-jentene tapte knepent 2 – 1 mot Horsens, som vant finalen dagen etter.

God stemning i hele troppen

J15 spilte kvartfinale i B-sluttspillet, og J15 2 kom også videre til sluttspillet, men røyk i en av de aller første rundene der. Det gjorde også G14-lagene, der førstelaget kom til A-sluttspill og andrelaget til B-sluttspill.

G15 kom videre til andre runde i B-sluttspillet, og G16 førstelag spilte A-sluttspill og andrelag B-sluttspill, der de røyk ut etter henholdsvis andre og første sluttspillkamp.

Alle Re FK-lagene bodde samla rett ved hovedanlegget i Hjørring, Danmark: – Mye sosialt og god stemning i hele troppen.

– Heia Re FK!

– Mye gøy som skjer utenfor banen og nye bekjentskaper dannes, heter det i turneringsreferatet fra Danmark på Re FKs egen nettside: – På tribunen var det virkelig god kok. Det var ingen tvil om at RE FK også vant heiagjeng-kampen på sidelinjen. Det skapes minner for livet både på og utenfor banen.

– Alt i alt har det vært en fantastisk cup, med seiere foran fulle tribuner og et entusiastisk banestormende publikum som et absolutt høydepunkt. Re FK-spillerne kjempa beinhardt hver eneste dag og ofra blod, svette og ikke minst tårer for drakta, laget, klubben, konge og fedreland.

– Vi tar med oss det fantastiske samholdet årets cup har skapt. Heia Re FK!

