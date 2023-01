Slår alarm om ungdomsmiljø i Re: – Det er ikke meninga å skremme – men vi må ta det på alvor

Det hardner til i ungdomsmiljøet, med ran, vold og noen ganger trusler om våpen – og det kan være lettere og kjappere å få narkotika enn drosje på døra. Sjøl her i lille, trygge Re.

Ungdomskontakt Randi Vermelid ropte et varsku på FAU-møte ved Revetal ungdomsskole nå på nyåret, der ReAvisa var tilstede i forbindelse med oppstarten av Natteravner i Re.

Også Politiet i Sør-Øst forteller om det samme, der ReAvisa var en av flere redaksjoner tilstede under en pressebrief på politihuset i Tønsberg denne uka.

Narkotika er blitt mer normalisert

Spesielt én ting går igjen i det både ungdomskontakter og forebyggende enhet i politiet forteller: Narkotika har blitt mer normalt, og slåsskamper, ran, vold og trusler om våpen er et økende problem.

– Det er en liten gruppe det gjelder, det skal vi huske på. For det meste er det mye bra med ungdom i Re, men det er noen tendenser – noen få, forteller ungdomskontakt Randi Vermelid.

– Det er et bilde som kan skremme, og det er ikke meninga å skremme vettet av alle foreldre i Re – men vi må ta dette på alvor.

En helt annen verden nå

– Dette er et bilde vår generasjon, foreldregenerasjonen, ikke skjønner. Det vi snakker om nå med slåsskamper og narkotika, det fantes før også – men nå er det en helt annen greie: Det var aldri så tilgjengelig – for alle – og det var ikke så normalt.

Dette blir bekrefta på politihuset i Tønsberg: – Vi hører ungdom fortelle at det er lettere å få tak i kokain enn alkohol. At det er vanlig med narkotika på fester.

Det forteller Katrine Henriksen, politikontakt i Tønsberg kommune. Hun jobber forebyggende og mye med ungdom.

Alle veit om, men de færreste bruker narkotika

– Samtidig som narkotika er mer normalisert, så skal vi huske på at sjøl om det er vanlig på fester, så er det fortsatt mer enn to av tre ungdommer som ikke rører narkotika, viser politikontakten til.

Ifølge Ungdata-undersøkelser i regionen vår har litt under en av tre ungdommer prøvd narkotika en eller flere ganger.

Et overveiende flertall velger det bort, sjøl om det neppe har vært mer tilgjengelig noen gang.

Apper og kryptert kommunikasjon

Knut Erik Ågrav og Trine Berg på etterforskning i Vestfold-politiet forteller at teknologien jobber i mot narkotikabekjempelse: – Det er lagt ordentlig til rette, med apper og kryptert kommunikasjon.

– Alt kan bestilles anonymt på nett, forteller etterforskerne. Og da kan det bestilles alt mulig rart, for eksempel smågodt med narkotika inni.

Tollvesenet har tatt noen beslag, men de tar neppe alt. Politiet har sett flere eksempler på slik narkotika lokalt.

Kjappere å få narkotika enn drosje på døra

Politiet har noen muligheter til å trenge gjennom kryptert kommunikasjon, men det kan trekke ut i tid hvis det skal overvåkes kommunikasjon over landegrenser.

– En melding, og du har narkotika på døra kjappere enn du klarer å få ei drosje på døra, referer ungdomskontakt Randi Vermelid fra en prat med Re-ungdommer.

De veit om hvordan du kan få tak i narkotika, kanalene finnes og er viden kjent, men de færreste benytter seg av det – heldigvis.

Trenger trygge voksne

Ungdomskontaktens råd til Re-foreldre er å være nysgjerrig, uten å være fordømmende. – Snakk om dette, og vær åpen og lyttende – uten å steile hvis du hører noe du synes er helt hårreisende. Da kanskje de ikke forteller deg noe mer.

– Husk på at det er en helt annen verden nå enn da. Og det aller viktigste: Husk at ungdommene trenger dere. De trenger at de kan komme til dere når det er noe.

– De trenger dere som trygge voksne. Både for deres egne ungdommer, og gjerne deres venner igjen.

Tidlig innsats er viktig

Politikontakt Katrine Henriksen forteller at det fortsatt er litt tryggere rammer i en liten by som Tønsberg, og kanskje enda mer i ei lita bygd som Re.

– Vi får ofte vite om utfordringer tidlig, fra folk rundt barna og ungdommen som er bekymra – og det er bra. Det kan være foreldre eller annen familie, barnevern eller andre offentlige instanser.

– Eller fotballtreneren, på ungdomsklubben, og ikke minst skolen. Der ser lærerne elevene hver dag, og det oppdages ofte fort hvis det er noe på gang.

– Ikke vær naive

Dette er en fordel med små steder med mange tilbud til ungdommene, der nettverket rundt ungdommene ofte er tettere og mer solide. På FAU-møtet blir foreldrene likevel råda til å ikke være naive.

Da er et naturlig oppfølgingsspørsmål: Hvordan kan man oppdage at ungdommen sin er på ville veier, og ikke være naiv?

– Endret adferd, plutselig mer penger mellom henda, andre venner? Det er bare å følge med, være interessert.

– Det meste er tross alt veldig bra

– Og så må vi huske på at det er veldig mye bra, understreker ungdomskontakt Randi Vermelid. – Vi ser at vårt inntrykk av et godt samhold, med gode venner som er åpne og støtter hverandre, det bekreftes i undersøkelser.

– Det bekreftes også i vår kontakt med de aller fleste ungdommene i Re. Men det er noen som ikke har det sånn, og det må vi gjøre alt vi kan for å snu. Sammen.

Oppstarten av Natteravner i Re kan du lese mer om i denne saken – oppstartsmøte er klokka 19.00 onsdag 1. februar i aulaen på Revetal ungdomsskole.

