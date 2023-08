Hedret med internasjonal pris for lokalt engasjement: – Snart må du starte på din egen minnevegg

Dette er gjort ikke bare i Øyvind Skjeggerød sin ånd, men i hele lokalsamfunnet her i Re og alle venner av Øyvind og mølla sin ånd, heter det i begrunnelsen.

Re Rotary sin sommeravslutning ble lagt til Bakke Mølle, og på mølla er det Cathrine Skjeggerød som organiserer dugnaden og bruken av de fantastiske uteområdene, den staselige historiske bygningen, og alle maskinene som hennes far Øyvind Skjeggerød sto i spissen for å ta vare på og pusse opp fram til sin død i fjor.

For sin innsats i å videreføre farens verk, ble Cathrine tildelt Rotary-utmerkelsen Paul Harris Fellow-prisen og en gavesjekk på 10.000 kroner. Etter Øyvinds bortgang i januar 2022 tok Cathrine tak i mølla og videreførte også alle de aktivitetene og utviklingsmulighetene som var på gang.

I Øyvind og Re-bygdas ånd

Dette er gjort ikke bare i Øyvinds ånd, men i hele lokalsamfunnet her i Re og alle venner av Øyvind og mølla sin ånd, heter det i begrunnelsen: Cathrine har allerede gjennomført to runder av en uke med «Den naturlige skolesekken» for 9. klassingene på Revetal ungdomsskole, både i 2022 og nå i 2023.

Cathrines engasjement har gjort at hun har med seg Øyvinds venner og kjente på masse dugnadsarbeid på mølla. I fjor høst ble solcelleparken gjort ferdig. I vinter har en gjeng jobba ivrig med å lage et anretnings- og oppvaskkjøkken.

En annen gjeng har ferdigstilt dampmaskinen, som ble starta på en åpen dag på mølla i sommer. Foruten disse tre større prosjektene har det vært utført utallige dugnadstimer på mindre jobber, vedlikehold og aktiviteter.

I høyeste grad en verdig vinner

Cathrine er en inspirerende og raus leder for alle frivillige som stiller opp og det er en glede å jobbe for henne, heter det i begrunnelsen: Og som en av de mest ivrige sa i vinter: Jeg gleder meg til å dra på mølla hver eneste dag, jeg. Resten av gjengen rundt lunsjbordet nikket også anerkjennende, og sa seg enig.

Prisen Paul Harris Fellow er en internasjonal utmerkelse som ble delt ut første gang i 1957. Utmerkelsen tildeles enkeltpersoner som har utvist et stort samfunnsgagnlig engasjement lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

– Cathrine er i høyeste grad en verdig denne utmerkelsen, konkluderes det i begrunnelsen.

Minnevegg etter Øyvind Skjeggerød

Cathrine har blant annet laga en minnevegg i mølla etter sin far, der hans utmerkelser er utstilt: Kulturpris, Ridder av Re, og mange andre priser og utmerkelser opp gjennom åra.

Under utdelingen av prisen og sjekken, bemerka presidenten i Re Rotary, Leif Birger Olsen, at Cathrine nå må begynne på sin egen minnevegg.

Avtroppende president ga kjede videre til Renate Engell Sæthereng, som er neste års president.

Tar vare på viktig lokalhistorie (ReAvisa på papir september 2014).

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.