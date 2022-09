– Still opp og kjemp for Håsken, folkens!

– Alle kommuner skulle hatt en Håsken. Men sånn som det er nå deler Vestfold-kommunene på én. Og den ene kan også risikere å forsvinne, der deler av området foreslås omregulert til skiløype.

Fredag og lørdag denne helga holder Re-mannen Tom Heitmann Åpne dager på Håsken. Først og fremst for å vise fram hva de driver til folkevalgte i Sandefjord kommune, som skal bestemme over skjebnen til motorsport-området rett over kommunegrensa.

I tillegg er alle som vil vise sin støtte også velkommen til Håsken:

– Dette stedet trenger vi alle sammen

– Still opp og kjemp for fantastiske Håsken, folkens! Dette stedet trenger vi alle sammen. Vi har supre dager med elevene våre der hver uke. Hurra for Tom og det han driver med, skriver Revetal ungdomsskole-lærer og ungdomsarbeider Frank Wedde i Facebook-gruppa Håsken for alle.

En mamma til en tidligere elev i styrkeklassen på Revetal ungdomsskole, som er på Håsken hver uke, skriver at dette er en arena for mer enn bare bråk og motor; – dette stedet er tilrettelagt ungdom som ikke passer inn i A4 verden.

– Dette er et sted for de som liker praktisk arbeid. Her blir ungdommene møtt med respekt, de blir hørt og sett på en positiv måte.

ReAvisa skreiv om styrkeklassen ved Revetal ungdomsskole tidligere i år, les mer her.

Skytterbaner og gokartanlegg

Sjøl forteller Tom Heitmann om utfordringene som, hvis reguleringsplanen blir vedtatt som foreslått, vil spenne beina under all aktivitet på Håsken – også skoletilbudet.

– Håsken er forenkla sagt en næringseiendom med motor og motorsport, der man kan trene og testkjøre. Her har det vært næringseiendom siden 1950-tallet med sandtak, pukkverk, støperi, ferdighusproduksjon, og så videre.

Heitmanns gamle fabrikklokaler og asfalterte uteområder ligger mellom fire skytebaner, et gokartanlegg, turstier og skiløyper.

Det har vært klager på støy, men Tom mener at hans tilbud ikke bråker stort.

«Viktig å finne en balansegang»

«Flere naboer har klaget på støy fra motorsportbaner og skytebaner i området. Hovedfokus i planarbeidet har derfor vært å kartlegge støy, samt se på en mulig samkjøring av driftstider for de ulike virksomhetene», heter det i saksframlegget i Sandefjord kommune:

«Dette er viktig, både for å oppnå flere stille perioder, men også for å gi naboer og andre berørte en større forutsigbarhet når det gjelder støy».

«Både ski, motorsport og skytebaner bidrar til et mangfold i fritidstilbudet til barn. Kommunedirektøren mener det derfor er viktig å finne en balansegang, slik at alle virksomhetene kan fortsette sine aktiviteter».

Alle tilbud vil forsvinne

Forslaget som ligger på bordet begrenser åpningstida til 26 timer i uka om sommeren og 17 timer om vinteren. Med slike åpningstider blir det ikke økonomi nok til å videreføre Heitmans tilbud på Håsken.

– Dermed er det heller ikke mulig å ha tilbudet til frivilligheten eller tilbudet til skoler.

Tom mener at det ikke er tatt hensyn til alt det positive som skjer her i det hele tatt.

Det var også her det ble arrangert rånetreff på tampen av fjoråret.

Fra motor til ski?

I tillegg foreslås det å omregulere cirka 11 mål, det vil si rundt en fjerdedel av Heitmanns område, til skiløype. Vi har milevis med skiløyper her i Vestfold, men vi har bare en Håsken.

– Jeg har sagt mange ganger at alle kommuner skulle hatt en Håsken, sier Tom til ReAvisa. – Denne helga vil vi vise fram alt det som skjer her, og flere vil fortelle om hva det betyr for dem.

Og gjerne påvirke politikerne, som har siste ord. Siste frist for innspill er 17. oktober 2022. Åpne dager på Håsken skjer fredag 23. og lørdag 24. september 2022.

Oppstart er klokka 12.00 begge dager, det vil være aktiviteter og folk her, det blir appeller fra klokka 13.30 begge dager, og det serveres gratis pølser og kaffe.

