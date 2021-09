Samferdselsminister og panserpike i ReAvisa

Flere framtredende folkevalgte gir seg etter en lang karriere i rikspolitikken etter dette stortingsvalget, og en av dem var så å si stamgjest i ReAvisa-spaltene – til og med som panserpike.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

Det var sommeren for 11 år siden at et miljø-rally svingte innom Revetal etter første etappe.

– Miljøvennlige biler trenger ikke være kjedelige!, sa Liv Signe Navarsete (SP) til ReAvisa.

– Vi ska’kke finne på no’ sprell, a’?

Og for å understreke det poenget, ville både journalisten og ministeren finne på noe sprell til et sprekt bilde i lokalavisa.

Det ble prat om ikke daværende samferdselsminister kunne posere på panseret, akkurat som damene gjorde i bilbladene før i tida.

Joda, det kunne hun godt.

Stemmerett for 16-åringer i Re

Navarsete kom tilbake allerede et drøyt år seinere, da som kommunalminister, og da for å prate med ungdom om prøveprosjektet med stemmerett for 16-åringer i Re.

Liv Signe Navarsete er en av flere framtredende rikspolitikere gjennom flere tiår som ikke stiller til gjenvalg for sine partier i dette stortingsvalget.

En annen er Trine Skei Grande (V), som også har vært flere ganger på Re-besøk. Sist gang i siste lokalvalgkamp, der turen gikk til Ramnes kirke.

Mange lovord om Re

Kulturministeren kunne avsløre at hun er en kirke-nerd:

– Ei kirke er kulturarv og historie, vel så mye som det religiøse aspektet. Og akkurat denne kirka har også en nærhet til slaget på Re, både i tid og sted.

Og lovordene var som alltid mange om Re som sted, hver gang en framtredende politiker kom til Re for å høre og lære om erfaringene herifra.

I den siste ReAvisa før stortingsvalget skriver vi mye om valget – som vanlig sett med Re-øyne.

