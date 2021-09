De største er javnstore i storkommunen vår

Det ligger an til regjeringsskifte med rødgrønt flertall og Jonas Gahr Støre (AP) som statsminister, viser Valgdirektoratets prognose rett etter at valglokalene stengte. I vår nye storkommune er det ikke like rødgrønt.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

Alle forhåndsstemmene telles for hele Tønsberg samla. Det betyr at alle forhåndsstemmer ikke vises som kretsvise resultater.

Det informerer Else Muri på vegne av valgadministrasjonen i nye Tønsberg kommune.

De største er javnstore

I Vestfold og i landet ligger Arbeiderpartiet an til å bli største parti. Resultatene fra forhåndsstemming i hele den nye storkommunen er som følger:

Her er Høyre så vidt størst med 25,5 prosent oppslutning, et ørlite halmstrå foran Arbeiderpartiet med 25,1 prosent.

Deretter kommer et nytt felt med FrP på 10,1 prosent, et enda mindre halmstrå foran Senterpartiet på 9,9 prosent.

Ikke langt bak kommer SV med 7,1 prosent, videre MDG på 5,6, Rødt på 5,0, Venstre 4,6.

Lokale tall per valgkrets kommer

Forhåndsvelgere i Tønsberg kommune kan være med på å dra KrF ned under sperregrensa, med en oppslutning her på bare 3,9 prosent så langt.

Dette kan endre seg kjapt når stemmene fra valgdagen skal telles opp. Også de nasjonale tallene hopper litt opp og ned, spesielt spennende er dette for småpartiene som kjemper mot sperregrensa.

Mens nye Tønsberg kommune ikke teller opp forhåndsstemmer per krets, så blir alle stemmer avgitt på valgdagen (og i går, der stemmelokalene åpna søndag) registrert på krets.

Det vil i Re si Revetal, Ramnes, Våle og Undrumsdal.

ReAvisa følger opptellinga videre utover kvelden og natta.

I den siste ReAvisa før stortingsvalget skriver vi mye om valget – som vanlig sett med Re-øyne.

