Senterpartiet har alltid vært stort i Re – og blir bare enda større?

Vi bor i tjukkeste Senterparti-land, her i Re. Og Senterpartiet ser ut til å gjøre det enda bedre i årets valg. – Utrolig inspirerende å få denne målinga i innspurten!

Det sier Kathrine Kleveland (SP) til ReAvisa. Hun er 1. kandidat for Senterpartiet i Vestfold, og ligger an til en stortingsplass ifølge meningsmålinger over tid – og Senterpartiet styrker seg enda mer i den aller siste supermålinga før valget:

– Det er utrolig inspirerende å få denne målinga i innspurten!, sier Kathrine om en måling der Senterpartiet går fram hele 3,8 prosentpoeng i forhold til forrige stortingsvalg, og enda 0,4 prosentpoeng fram i forhold til en allerede god august-måling.

Tydelig tilbakemelding fra velgerne

Det vil si at spådommen om stortingsplass til Senterpartiet i Vestfold ser ut til å styrke seg inn mot valgdagen, der Senterpartiet med rett over 10 prosent oppslutning vil rappe et sete på Stortinget fra Høyre.

– Det er spennende for meg, men det dreier seg jo om noe som er større enn meg, nemlig den totale sammensettingen av Stortinget, der jeg ønsker en ny regjering med et kraftfullt Senterparti!

Kathrine mener det at kampen ser ut til å stå mellom Senterpartiet og Høyre er en tydelig tilbakemelding fra velgerne om hva de synes om den blå-blå sentraliseringspolitikken.

Senterpartiet størst i samtlige valgkretser

– En stortingsplass for Vestfold er et stort ansvar, og får jeg tilliten er jeg klar til å stå på for Senterpartiets politikk om tjenester, trygghet og utvikling nær folk, sier Kathrine til ReAvisa.

Her har hun drivi valgkamp som bare det, og her er hun blant sine egne. – Jeg synes det er veldig moro å stå på stand, der treffer jeg folk og kan høre hva de er opptatt av.

I det forrige valget, lokalvalget i 2019, var Senterpartiet størst i samtlige valgkretser i Re – også i den mer «urbane» bygdebyen Revetal.

Så å si halve bygda stemmer Senterpartiet

I Vestfold ligger nå Senterpartiet an til å få en av ti stemmer. Men her i Re er forholdet et helt annet: Aller størst i forrige valg var Senterpartiet i Fon med oppunder halvparten av stemmene: 44,1 prosent oppslutning.

Ikke langt bak var Vivestad med 40,1 prosent, Ramnes 38 prosent, Våle 35,7 prosent, Undrumsdal 31,6 prosent.

Og i bygdebyen Revetal var Senterparti-oppslutninga 27,6 prosent – også her var Senterpartiet klart størst med god margin ned til Arbeiderpartiet og deretter Høyre.

I den siste ReAvisa før stortingsvalget skriver vi mye om valget – som vanlig sett med Re-øyne.

