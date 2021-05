Rundt 130 må i karantene i løpet av pinsehelga – enda flere er satt i ventekarantene

Etter smitte ved to Re-skoler er rundt 130 satt i karantene, og enda flere husstandsmedlemmer satt i ventekarantene, i løpet av pinsehelga.

Først ble det meldt om smittetilfelle ved Revetal ungdomsskole. Dette fører til at totalt 29 elever og ansatte er satt i karantene.

Så ble det klart at tre Re VGS-elever har testa positivt for korona. Dette fører til at rundt hundre elever og noen ansatte er satt i karantene.

Mange i karantene, enda flere i ventekarantene

I tillegg kommer alle husstandsmedlemmer av elevene som er i karantene i såkalt ventekarantene fram til prøvesvar foreligger.

I forrige uke ble 31 elever og ansatte på Re VGS satt i karantene etter et smittetilfelle oppdaga torsdag 20. mai.

Re VGS starta massetesting av elever sist uke – som et pionerprosjekt på en av to videregående skoler i kommunen.

Det kan også bli aktuelt for Revetal ungdomsskole.

Lokale restriksjoner skal avgjøres på onsdag

«Korona-eksplosjon» skriver Tønsbergs blad (ekstern lenke) om smittetall og innleggelser ved sjukehuset i Vestfold etter 17. mai.

Torsdag denne uka fortsetter den nasjonale gjenåpninga, men lokale forskrifter har vært, er fortsatt, og kan fortsatt bli, strengere enn som så.

Det skal avgjøres først på et ekstraordinært formannskapsmøte onsdag denne uka, 26. mai.

Spent på gjenåpning steg to

Tønsberg kommune ved kommuneoverlege Per Kristian Opheim har meldt følgende i ei tidligere pressemelding:

– Det er mange som kontakter kommunen etter regjeringas pressekonferanse om åpning av steg to fra 27. mai. Vi kan ikke svare på hvordan dette blir i Tønsberg før etter kriseledelsens møte onsdag.

De lokale tiltakene gjelder fram til dette. Den lokale forskrifta har blant annet et munnbindpåbud, retningslinjer for arrangementer, og påbud om hjemmekontor.

