Ja, ja – er dette det verste spikket ungdommen nå til dags finner på, så er det vel forsåvidt greit….

Lokalavisa rødda plass til en gla’sak der ungdomsskole-elever hadde plukka søppelsekkevis med miljøsynder fra bekker og skau. Men var det feik njus?

Vi har vel alle vært unge en gang. Og de fleste av oss har nok finni på noen sprell i ungdommen.

Et godt spikk skal du ikke kimse av.

Ganske uskyldig – og litt smart?

Så får det være opp til hver enkelt å vurdere hva som er godt og mindre godt, også når det kommer til spikk.

Alvorlighetsgraden i dette spikket fra Revetal-elevene vil jeg påstå er ganske uskyldig.

Og litt smart?

Klarte å sno seg unna

For noen elever klarte å sno seg unna, ved å være litt kreative. ReAvisa sender en epost til læreren deres:

«Hei, elevene deres driver med spikk. Akkurat som ungdom vel skal gjøre…?»

Greia er den at da ReAvisa-saken gikk på, fikk vi nyss om at ungdomsskole-elever hadde farta rundt og tømt søppeldunker.

– Feik njus!

– Du, den saken i ReAvisa, den var bare tull!, er blant kommentarene vi har fått her og der.

– Feik njus!, mente en annen, sagt med en munter tone. Søppel-saken har rett og slett vært en snakkis i bygda. Spesielt blant ungdommen.

ReAvisa skreiv nemlig om søppelhaugen som var samla inn, og ungdomsskolen etterlyste hjelp via lokalavisa for å bli kvitt den sjokkerende store haugen.

I den påfølgende papiravisa kunne vi fortelle at kommunens vaktmesterteam hadde tatt utfordringa.

Gravejournalistikk

Gla’sak etter gla’sak, sku’n tru. Men etter litt «gravejournalistikk» (i søppelsekker og søppeldunker) fikk vi bekrefta ryktene, ikke minst fra de som hadde sett ungdommer gå rundt og tømme søppeldunker her og der på Revetal.

Så den søpla som kommunens vaktmestere nå skal kjøre til mottak, er blitt tømt fra søppelkasser på for eksempel bensinstasjonen, og der fikk de seg en god latter da de leste ReAvisa – og skjønte åssen dette hang sammen.

Ikke rart de bak kassa hadde stussa på høflig Re-ungdom som kom innom og spurte pent om de kunne få tømme søppelkassene deres…

Ungdom er ungdom

Så ble kanskje noen av elevene litt paffe da de så saken i avisa? Det hadde de neppe regna med.

– Så kjedelig å høre at dette er tilfelle, sier den engasjerte Revetal ungdomsskole-læreren Håvard Brekmo.

– Men jeg tenker også at ungdom er ungdom, og at dette nok gjelder et fåtall av elevene, understreker han.

De fleste elevene står virkelig på

– Mange av elevene har virkelig stått på og henta mye søppel fra bekker og skau, og blitt skitne på både klær og hender, skryter læreren.

Alle kan ha forståelse for at det skal litt til å holde styr på over hundre elever, samtlige elever på trinnet var med på prosjektet.

Og mesteparten av søppelberget er nok sanka ute i friluft. Så all kred til alle elevene som sto på – på ærlig vis.

Tar det med en god latter

Håvard mener det er synd at noen få ødelegger for de mange. Men det er vel ikke noe nytt? Og hvert fall ikke noe som gjelder bare for ungdommen…

Lokalavisa skriver ikke dette for å henge ut noen – men heller med en anerkjennelse av at ungdom er og blir ungdom, og små spikk og kreative påfunn kan føre dem på litt ville veier.

Men, er det ikke verre enn dette, så skal vi nok leve greit med det. Re-daktøren tar det hvert fall med en god latter, og lover å fortsatt gjøre alt for å styre unna feik njus.

.. Men så feik var likevel ikke denne njusen. Vi sier «godt jobba!» til den store majoriteten av ungdomsskole-elever – og «godt forsøk» til resten.