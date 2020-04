To butikker til åpner igjen i dag – og en til i morgen!

To gode venner ❤ Gode, stødige, nysgjerrige, allsidige, snille, kosete nordlandshesten vår Appo. Han koste seg i sola i helgen. @antoneahusemoen__ trener han for å holde han sterk og i form, både fysisk og psykisk, i hverdagen med elever. En hest som brukes i Inn på tunet må være stødig og trenger å bli trent allsidig. #nedrebakstevoldg ård #alternativoppl æringsarena #vestfoldkje #T ønsberg #reavisa #t ønsbergsblad #utifriskluft #innp åtunet #hestoghelse #v åle #hest #v år #ut .no #utegang