Nå er det drive-thru på begge sider av Regata

Nå er det ikke bare burger du kan svinge innom og kjøpe gjennom bilvindu på Revetal.

Burger King har hatt drive-thru helt siden restauranten åpnet på Revetal for halvannet år siden.

Nå har bil-løsningen tatt over så å si alt salg, for restauranten er stengt for spisende – her er det bare take-away som gjelder i disse korona-tider.

Midlertidige åpningstider er alle dager fra klokka 12.00 til 18.00.

Smittefri handel

At det også har kommet en drive-thru rett over på den andre sida av Regata, er kanskje ikke like viden kjent?

Nå kan du nemlig handle fra bilen på Power Revetal, også.

Her kan du handle alt fra små elektroniske dupeditter til digre TV-er og kjøleskap, helt smittefritt. Du får levert varene, helt uten å forlate bilen.

Vipps, så er dealen i boks

Du kan ringe eller bestille på nett, så kjører du til butikken, ringer og forteller at du står utafor, så kommer en fra Power-gjengen ut og legger varene i bilen din.

Du betaler med vipps, og dealen er i boks, informerer Thomas Anthonisen på Power Revetal, som holder åpent fra 09.00 til 18.00 hverdager og til 16.00 lørdager.

Nok et korona-tiltak fra det lokale næringslivet.

Les mer om lokalt næringsliv i Re.

ReAvisa vil fortsatt være gratis, men mange spør om å få bidra med en liten slant.

Vi har Vipps 54 02 82 / konto 1506.09.87979.

Her kan du lese alt om korona-krisa i Re.