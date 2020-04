Thorvald er frisk fra korona: Anbefaler alle å teste seg så snart det lar seg gjøre for flere

Først fikk Thorvald Hillestads far på 94 år påvist korona, så ble både Thorvald og kona smitta. Etter en mild sjukdom er gamle-ordføreren og familiemedlemmene ved godt mot.

ReAvisa snakka først med gamle-ordføreren i tidligere Re kommune Thorvald Hillestad (69) da vi var på fotosafari i et øde Re.

Det ble aldri noe bilde av Thorvald, siden han satt i karantene etter at et nært familiemedlem hadde fått påvist korona.

Bruker tida til å rydde i egen skau

Så tok vi kontakt igjen, men da var Thorvald og kona satt i isolasjon på grunn av påvist korona-smitte. Tida har Thorvald brukt til å rydde med motorsag i egen skau.

Tirsdag over påske, etter at isolasjonstida er over, tok Thorvald i mot pressen. Og mange har sikkert fått med seg opptrinnet der gamle-ordføreren får mikrofonstanga til NRK midt i trynet på direkten.

ReAvisa har fått en artig video av det som er lagt ut på vår Facebook-side. Hele innslaget kan sees i tirsdagens direktesending på NRK 1, rett før klokka 11.30 (eksterne lenker).

Milde symptomer

Hovedbudskapet til Thorvald er at alle som mistenker korona bør teste seg, så snart kapasiteten er på høyden og det lar seg gjøre for flere.

Symptomene for han og kona var milde: De opplevde dårlig luktesans og smakssans, som kan være et av flere hint.

– Du kan utmerket være smitta, sjøl om det ikke er feber og hoste, sier Thorvald til NRK.

Stort ordfører-ansvar om dagen

På grunn av alder er alle tre i Hillestad-familien i risikogruppa. Men det går bra med alle tre, også eldstemann på 94 år. – Det er jo litt mot normalen, da, sier Thorvald til NRK.

Og han røper at han er glad for å ikke ha ordfører-ansvaret nå om dagen, etter over tjue år som ordfører i gamle Re kommune og enda gamlere Våle kommune før der igjen.

– Jeg slutta til en fornuftig tid, for å si den sånn. Det kan umulig være den trivselen å ha en ordførerjobb i dag, som det var da jeg holdt på.

