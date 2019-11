Sjekk alt som skjer denne Re-helga!

Selskapssjuk i høstmørket? Du kan velge å vrake i hyggelige møteplasser i bygda vår – også denne helga.

Dette skjer helga 8. og 9. november 2019 (skulle vi ikke ha fått med oss noe, tips oss!):

Åpningshelg på «nye gamle stasjon»

På «nye Revetal gamle stasjon» er det svær åpningshelg, etter at spisestedet og scenen har vært stengt siden i sommer:

Fredag er det konsert for unge lokale talenter, over samme lest som tidligere. Det blir elever fra Røråstoppen, Ramnes og Kirkevoll skoler å se på scenen, forteller initiativtaker og lærer Thor-Morten Hansen. Dørene åpner fredag klokka 18.00.

Dette er annonsert som åpningskvelden, etter at de nye driverne har pussa opp spisestedet. Lørdag blir det konsert med The Dix, med 4 strenger som support. To hellokale band det er verdt å låne øre til i et festlig lag. Dørene åpner lørdag klokka 20.00.

– Vi øver og øver, rapporteres det fra Køllas kjeller, – og vi gleder oss skikkelig til å se dere alle på fest, og møte gamle venner og kjente. Blir også hyggelig å gi de nye eierne en skikkelig velkomst!

Bryggerhuspub og after work

På andre siden av Bispeveien gjennom Revetal, blir det årets siste After Work på Restauranten. Det blir over samme lest som tidligere, med tapas, godt drikke og hyggelig lag.

Dette blir siste After Work før Rangen-Roger ved nyttår både selger og slutter.

På Holt gård i Undrumsdal er det fredagspub i bryggerhuset med Niel Yong-musikk, pizza, skrøner og godt drikke. Dette starter klokka 19.00. – På gitar og sang Erlend Wagle, og kanskje kommer Rupert, forteller vertskapet på Holt gård.

Og vertskapet er ingen ringere enn Holt-bonden Roar Lefsaker, årets Ridder av Re.

Flatbrødbakekurs

I Undrumsdal blir det også flatbrødbakekurs i regi av bygdekvinnelaget. Det skjer på Dalheim lørdag.

Her har påmeldingsfristen forlengst gått ut, men Tove Skautvedt Sæthre er rette bygdekvinne å kontakte ved interesse.

Dette er en av flere kursdager for både flatbrød- og lefsebaking i bygda. Også bygdekvinnene i Vivestad arrangerte liknende kurs med stor suksess tidligere i høst.

Ei forundringspakke på biblioteket

Så fra baking til bøker, bibliotek og fri fantasi: I forbindelse med Litteraturuka i Vestfold inviterer Revetal bibliotek til en forundringspakke av en forestilling.

Skuespiller Lars Vik fra Teater Avvik skal leke fram en historie, en liten livshistorie om en mann som får alt – og mister det.

– Familieforestilling. Passer for alle over fire år. Gratis, informerer Revetal bibliotek.

Re-krutteringsdag i Ramneshallen

Og som alltid skjer det mye på idrettsarenaen i Re.

Blant annet rekrutteringsdag for gutter i Ramneshallen, der alle som er nysgjerrig på håndball kan møte opp og få en hyggelig kveld i hallen.

Dette skjer fredag 8. november, og er retta mot gutter fra 1. til 10. klasse.

Farsdag på søndag

Og, hvis noen mot all formodning ikke skulle ha fått det med seg, så er det farsdag på søndag.

Da kan jo feiringa legges til søndagsåpne spisesteder på Revetal, og farsdagsgaven kan handles i forkant i en av de lokale butikkene.

De annonserer med gode tilbud på mange gode forslag på pakker til far.

