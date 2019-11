Re motorsport er Årets arrangør

Re motorsport vant prisen for «et arrangement i særklasse».

– Vi er ÅRETS ARRANGØR! Takk til alle frivillige, samarbeidspartnere og gode venner!, skriver Re motorsport på sine Facebook-sider etter helgas NMF-galla.

«Årets publikumarrangement tildeles den arrangøren som har laget et signatur arrangement for norsk motorsport», heter det i begrunnelsen.

«Et arrangement i særklasse»

Videre: «Arrangementene som konkurrerer om å vinne denne prisen er særdeles komplekse å arrangere, de krever et stort antall frivillige og har gjerne en spesielle status/internasjonal status.

Årets publikum arrangør har over tid bygget opp arrangementet sitt fra å være svært bra, til å nå være en kulturell hjørnesten for sin by, kommune og for hele fylket.

Årets arrangør har en gjennomtenkt suksessoppskrift på å ta vare på sine frivillige, noe som gjør at de frivillige strekker seg langt for å kunne delta hvert år.

Arrangøren har et imponerende nettverk av politikere, næringsliv og kulturpersoner i ryggen, og er en svært viktig omdømmefaktor for motorsporten generelt og for båtsporten spesielt.

Arrangementet trekker et stort antall publikum, hotellene i byen er fullbooket hele helga, og det er en real folkefest.

Årets vinner skiller seg ut med et arrangement i særklasse. Årets arrangør publikum er: Re motorsport med Tønsberg båtrace.»

Båtracet har kommet for å bli

Det er ikke første gang Re motorsport får heder og ære. Klubben har også fått Re kommunes kulturpris.

Årets Re motorsport-sesong ble noe amputert på motocross-sida:

NM-runden ble avlyst, men rekrutteringsarbeidet, treninger og samlinger har gått så det suser på grasrota.

Og VM-runden i Tønsberg er blitt en viktig del av klubbdrifta i den lokale motorsportklubben.

Klubben har base på motocrossbanen på Ødegården i gamle Ramnes kommune.