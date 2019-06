Helgas NM-runde på Ødegården er avlyst

Men det blir trening for alle som har lyst til å kjøre på en nypreppa, flott bane!

Det skulle ha blitt konkurrert om NM-poeng i Re til helga. Men tidligere denne uka gikk Re motorsport ut på sin egen Facebook-side og varslet om avlysning av NM-runden 8 – 9. juni.

Det har skapt mange reaksjoner – veldig mange er selvfølgelig veldig skuffa over at det ikke blir NM-runde i Re i år. Klubben har over 50 års erfaring med NM.

Det satt langt inne å komme fram til en slik avgjørelse.

Feil dato, for få folk, og for få førere

I dag redegjør Re motorsport for avlysningen, der det står blant annet:

«Re motorsport søkte i juni 2018 om å arrangere NM i slutten av august eller seinere i 2019, og fikk tildelt NM på de premisser. Ny grenledelse gikk bort fra dette og endret datoen for NM – uten å undersøke med klubben, som også arrangerer VM i båt og må ta hensyn til dette».

Datoen passa derfor ikke:

«Re motorsport har søkt om å arrangere NM på seinsommer, etter båt VM, da vi har erfaring med at banen er best da og enklest for oss å få sponsorer, funksjonærer og frivillige. Vi fikk beskjed fra ny grenledelse i januar at det ikke var mulig, og fikk dato 8 – 9. juni».

«Det var absolutt ikke et tidspunkt vi ønsket oss nettopp av de nevnte grunner, men da trykket fra førerne om å ha NM på Ødegården var så stort valgte vi allikevel å si ja til dette».

Konflikt med forbundet

Videre skriver klubben om store konflikter i Norges Motorsportforbund (NMF) og med grenledelsen for motocross (MX) som trakk seg.

«Det medførte at NM klubbene ikke fikk nødvendig informasjon om gjennomføring og økonomi rundt NM før etter ekstraordinært årsmøte 4. mai. Det var da også først etter dette vi kunne få organisert NM».

«Det viste seg at våre antagelser om problem med å skaffe nok funksjonærer stemte noe vi også sendte en mail til grenleder og NMF om, uten å få svar. Men årsaken var en annen en vi antok, flere vi forespurte sa nemlig at var de var lei NMF og alt bråket og derfor ikke ville stille opp!»

«Økonomi et noe klubben må ta hensyn til, for vi vet fra 2018 at vi fikk et underskudd med 180 førere, selv med økonomisk støtte fra MX-grenen».

Manglet mye på å kunne arrangere NM

«Klubben har jobba intenst de siste ukene med å skaffe sponsorer, frivillige og funksjonærer», forteller de – «med flere krisemøter for å gjøre opp status om vi kunne arrangere mht økonomi og få funksjonærer nok».

«Vi hadde avtalt siste statusmøte mandag 3. juni for å vurdere om vi måtte avlyse eller ikke, da fikk vi beskjed fra stevneleder Joyce C. Andersen at hun hadde skadet seg og var på akuttmottaket, det viste seg å være avrevet korsbånd og hun er sengeliggende og ikke i stand til å arrangere noe NM».

«I tillegg var kun det kun 90 påmeldte og påmeldingsfristen var ute. Altså halvparten så mange som i 2018, inntektene ville omtrentlig bare dekke førstehjelp/ambulanse, budsjettmessig lå det nå an til et stort underskudd».

«Vi manglet fremdeles også tekniske funksjonærer, stevneleder og sekretariat funksjoner. På bakgrunn av dette og at Joyce nå var ute vurderte vi det som uforsvarlig å gjennomføre NM».

Re motorsport beklager på det sterkeste

Og kritikken fra klubben til forbundet fortsetter:

«Vi sendte en mail til grenleder/NMF og forklarte dette mandag kveld, vi annonserte på FB og gjorde endring i MITA. Tirsdag ettermiddag etterlyser vi svar fra grenleder og NMF, da vi ser det annonseres på NMFsport at det jobbes finne ny dato og arrangør, vi synes det var rart at vi ikke hadde blitt kontaktet».

«Re motorsport beklager på det sterkeste at situasjonen er blitt slik, vi har alltid klart å gjennomføre NM og synes dette er trist for førerne som gledet seg til å kjøre på Ødegården».

«Vi vil derfor inviterer alle til å komme til å trene på Ødegården isteden, vi har jo en ny-preppa bane. Man kan overnatte i depo, og vi har åpen kiosk og klubbhus. På den måten kan man ihvertfall få en hyggelig helg med crosskjøring hvis man ønsker det».

«Depoet er åpnet fra fredag, vel møtt!», ønsker styret i Re motorsport.

Prøvekjøringsdag

Det har blitt arrangert NM i motocross på Ødegården i gamle Ramnes, nye Re, og snart enda nyere Tønsberg kommune, i over 50 år.

Nå med avlyst NM-runde blir den største happeningen i år prøvekjøringsdagen – som har vært en stor suksess i flere år:

Lørdag 22. juni kan barn komme og teste ut sporten.

Det er en populær dag, så det er bare å krysse datoen av i kalenderen med en gang. Re motorsport lover mer info når lørdagen nærmer seg på sin Facebook-side.

