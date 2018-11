Sjekk pangstarten for Burger King på Revetal!

REVETAL: Re og Revetal er forlengst satt på kartet, og nå bidrar også Burger King med sitt: Revetal ble kun slått av Oslo S på åpningsdagen.

Lokalavisa ringer Burger King-sjef på Revetal Sven Erik Hatleskog for å høre om status, etter åpningsdagen 22. november 2018:

Hakk i hel med Oslo S

– Det var vel en pangstart?

– Ja, det kan du trygt si, svarer Sven Erik. For hør bare her:

– Hvis vi tar bort Burger King-restauranten på Oslo S, som er helt i særklasse med åpent fra seks på morgen til over midnatt hver dag, så var Revetal den beste Burger King-en i hele landet!

Oslo S-avdelingen kan vanligvis ikke sammenliknes med noen andre, men akkurat i går snusa nykommeren Revetal dem i halen:

– Da vi stengte klokka ti på kvelden, var vi hakk i hel – det var snakk om bare noen tusenlapper, sier en lettere sjokkert Sven Erik Hatleskog.

– Helt konge, rett og slett!

– Vi er selvfølgelig superfornøyde, og håper resten av åpningshelga fortsetter sånn. Jeg hadde drømt om en topp-plassering, men ikke så langt opp. Det er smått utrolig. Helt konge, rett og slett.

Det morsomste med å være i gang, er alle de fornøyde kundene, forteller Sven Erik.

– Jeg måtte jo beklage at det var litt kø, men da smilte folk og sa det var helt greit. Det var full forståelse for det, over hele linja.

– Og folk var veldig happy for å gå opp i 2. etasje og se utover Revetal mens de spiste.

Gjør det lille ekstra for kundene

– Spesielt moro var det med noen godt voksne damer som kom med rullator, som jeg geleida opp via heisen. Der spiste de og kosa seg.

– De fortalte at det var første gang de hadde vært på noe sånt som dette, men det var ikke siste gang!

Sven Erik sprang opp trappa og bød dem på kaffe på huset. Slagordet «utvalg som i by’n, service som på landet» gjelder også når den amerikanske burger-kongen kommer til Revetal:

– Vi gjør ting på vår måte, her ute på landet. Og det er det lille ekstra for kundene våre.

Vil gi ringvirkninger for resten av Re

At Burger King får en pangstart – og trolig går så det suser videre framover – vil gi ringvirkninger for det øvrige lokale næringslivet, håper Sven Erik:

– I Re og på Revetal drar alle hverandre opp. Det ene drar det andre med seg. Jeg tror tilstrømningen totalt sett kan bli enda bedre, ved at vi utfyller hverandre og tilbudet blir enda større.

En sånn pangstart som torsdagens topp-plassering blant hele 74 Burger King-restauranter over hele Norge, viser tydelig at det var noe som mangla på Revetal, mener Sven Erik, – som vi nå kan skilte med.

