– Et være eller ikke være for Burger King på Revetal

REVETAL: Burger King-sjefen på Revetal frykter at satsingen blir en flopp hvis ikke skiltet får stå. – All erfaring tilsier det er forskjellen på svarte eller røde tall i regnskapet.

Meningene er mange om «monstermasta» med en lysende Burger King-logo på toppen.

Noen er sterkt i mot, andre heier det fram, mens andre kunne ikke brydd seg mindre.

Men for Sven Erik Hatleskog, som har satsa stort på Burger King på Revetal, betyr skiltet et «være eller ikke være» for kjeden på Revetal.

Utseende bør ikke overraske noen?

– Dette er en helt standard utforming av en Burger King-restaurant med drive-thru, forteller Sven Erik til ReAvisa. Så utseende bør ikke overraske alle som har sett en Burger King før?

Alt er sendt til kommunen i god tid: Søknad, mål og bilder som viser høyde og omfang – uten å få et eneste svar. – Vi har purra opp, og vi purra opp enda en siste gang fredagen før arbeidet med masta begynte, forteller Sven Erik.

Dette er en jobb som er blitt gjort av den samme Burger King-administrasjonen over hele Skandinavia, i årevis. Utformingen er en del av kjedens konsept, og det er viktig at det kommer på plass – også på Revetal. Spesielt viktig er det omstridte skiltet ved veien.

– Erfaringene tilsier at så mange som en av fire kunder kommer innom restauranten på grunn av skiltet som er synlig fra langt hold. Så uten det vil vi miste en stor del av kundegrunnlaget.

– Dette er en del av pakka politikerne har sagt ja til

– Det holder ikke med et skilt på veggen, for ut av rundkjøringa er det for seint. Da snur de færreste for å kjøre tilbake igjen. Og det er det samme om det er 110-sone eller 40-sone – erfaringene er de samme, har jeg fått vite fra de som driver med dette i Burger King-systemet.

At skiltet er stikk i strid med Re kommunes skiltforskrifter for Revetal, kunne Re-ordfører Thorvald Hillestad fortelle til ReAvisa. Men det er mulig å søke om dispensasjon fra forskriften, noe Burger King har prøvd – i god tid, uten å få svar.

Dessuten: Sven Erik mener Re-politikerne måtte vite hva de sa ja til, da Burger King fikk tommel opp i første omgang.

Hvis de vender tommelen ned nå – så Burger King på Revetal ikke får likne på Burger King ellers i Norge og verden – vil det bli en kalddusj for Sven Erik og hans 25 nyansatte i restauranten.

– Det hadde jeg ikke sett for meg. Uten profileringspakka, hadde det ikke blitt noe av en Revetal-etablering. Så enkelt er det.

Mister mye av omsetningen uten skilt

– Jeg vil ikke svartmale dette helt, men klarer egentlig ikke å la være, sier en engasjert Sven Erik.

– Synligheten er helt essensielt for drive-thru. Vi vil jo helst ha folk på besøk i restauranten, men mange velger jo også drive-thru og det er en viktig del av drifta – anslagsvis 20 – 25 prosent av omsetningen vil komme derfra.

– Uten skilt, kan vi risikere å miste mye av denne omsetningen. I tillegg vil kanskje anslagsvis den samme andelen av omsetningen i restauranten forsvinne, hvis ikke skiltet får stå. Jeg veit ikke noe om dette her, men sier bare hva jeg blir fortalt av kjeden.

– Da sier det seg sjøl at dette kan utgjøre så store forskjeller, at det er snakk om forskjellen på svarte eller røde tall i regnskapet.

Stor dag på tirsdag

Tirsdag er en stor dag for Sven Erik og resten av Burger King-gjengen:

Da er det prøveåpning på Burger King Revetal. Og det er også møte for Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN) i Re kommune. Der skal skilt-saken opp. Den må også innom Vegvesenet, med mer, for en eventuell godkjennelse.

– Jeg håper inderlig på et ja. Har politikerne sagt A, så må de si B. Skiltet er et være eller ikke være for Burger King på Revetal.

