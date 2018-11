Helt (burger-)konge! Eller visuell forsøpling?

REVETAL: Mange mener mye om «monstermasta» som har reist seg på Revetal. – Dette er neppe en blivende løsning, mener Re-ordføreren. – Men dette er en del av profileringspakka til Burger King, svarer den lokale Burger King-sjefen.

Lokalavisa har fått høre mange meninger om masta med en diger lysende Burger King-logo i toppen. Den store snakkisen om dagen, rett og slett.

Også Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) er på saken:

Ordfører: – Helt ute av alle proporsjoner

– Jeg kan skjønne at de trenger sånne digre skilt langs E18 der vi suser forbi i 110 km/t på god avstand – men gjennom Revetal med 40-sone, rett ved ei rundkjøring, helt inntil veien!? Ingen suser forbi her i full fart akkurat, sier Thorvald til ReAvisa.

– Det er jo helt ute av alle proporsjoner, mener han. Og mener å ha mange med seg på det.

Ordføreren viser til en skiltplan som er vedtatt for Re kommune for ti år siden.

Den syndes det i mot hver eneste dag, som lokalavisa har påpekt tidligere, blant annet med gatebukker og mer eller mindre provisoriske skilt på fortau, i kryss og midt i rundkjøringene. Alt er ifølge skiltplanen strengt forbudt.

Burger King-sjef: – Har falt mellom minst to stoler

Det digre Burger King-skiltet bryter med alt av skiltforskrifter for Revetal. – Ja, dette skiltet krever en dispensasjon, er ordføreren krystallklar på.

Og den har ikke Burger King fått. For svaret fra kommunen har latt vente på seg.

Skiltet er en del av en standard profilering-pakke Burger King setter opp. Det ble søkt om å sette opp skiltet 1. juni.

– Så virker det som om vi har falt mellom minst to stoler, sier Sven Erik Hatleskog som skal drive Burger King Revetal.

For han har forholdt seg til både Re, Holmestrand og nå Tønsberg kommune i søknad- og etablerer-prosessen.

Uten at han sier det rett ut, høres det ut som et svare kaos med interkommunalt samarbeid og snart forestående kommunesammenslåing.

For det er søkt, akkurat som det kreves. Men det har aldri kommet noe svar.

Skiltet er satt opp uten tillatelse

Men som en del av etableringen på Revetal, er skiltet satt opp. Ikke med tillatelse, men med håp om tilgivelse?

– Det er bare å beklage tidsaspektet her, sier ordføreren. Han er den første til å innrømme at det har tatt lang tid å få svar.

– Så veit ikke jeg om det er mer som skjer uti Tønsberg, som jeg ikke har oversikt over. Men her skal jo andre instanser, som Vegvesenet for eksempel, høres. Da kan ting ta tid.

Ordføreren mener det er leit at dette er mottakelsen Burger King får på Revetal. – Her er det noen som har trua på Revetal og satser stort, også skal de komme så skeivt ut av hoppkanten.

Men ordføreren kan ha forståelse for reaksjonene på skiltet. Han forteller at de er så å si entydig negative.

– Får dette skiltet passere, risikerer vi en skiltjungel på Revetal

– Men visste vi ikke alle hva vi fikk, da vi sa ja til Burger King på Revetal?

– Nei, jeg har aldri hørt om et digert lysende skilt som skal ruve over hele Revetal, sier Thorvald.

– Det er ikke for ingenting at vi har vedtatt et så strengt skiltreglement som vi har gjort. Det er for at vi skal sørge for at Revetal framstår som et pent og røddig sentrum.

– Og det er ikke alt som er like pent?, spør Re-ordføreren retorisk.

Han er redd for at dette kan skape presedens:

– Det er sikkert mange som kunne ønske seg å sette opp store prangende skilt for å reklamere for butikken sin. Får dette skiltet passere, kan det bli en jungel med store, høye, lysende skilt.

– En del av profileringspakka til Burger King

Saken kommer nå opp for Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN) tirsdag til uka, bekrefter utvalgsleder Odd Gjerpe (KrF).

Da spørs det om masta får stå. Er det opp til ordføreren, er svaret nei.

– Det er nok viktig å finne en løsning som kan passere for alle parter, og da er nok den løsningen som står der i dag neppe den vi skal leve med, tror ordføreren.

Burger King-sjefen på Revetal håper på ja: – Dette er en del av Burger Kings profil, er han klar på, men likevel tilpassa Revetal: – Lyset er justert litt ned, og det er skrudd av på dagen, og vil være ganske dempet på kvelden.

– Ellers er jo slike skilt en del profileringspakka til Burger King, forteller Sven Erik Hatleskog til ReAvisa.

– Visuell forsøpling av Revetal

Og det burde vel ikke overraske noen at Burger King på Revetal likner på Burger King overalt ellers i Norge og verden?

Politikere og folk flest kaster seg inn i debatten. Facebook-veggen til reinger har vært ganske full av Burger King-profilering, med tildels sterke kommentarer for eller i mot.

Heming Olaussen (SV) tordner: «Masta må vekk!», og kaller det visuell forsøpling av Revetal.

– Men det er en del som har kommet til meg og sagt at det er tøft!, sier Burger King-sjefen på Revetal. Det kan også lokalavisa bekrefte.

– Er det ikke sånn Burger King skal se ut a’?

Meningene er delte. Og ikke alle er så veldig overraska.

– Hæ? Ække det sånn Burger King skal se ut ‘a?, er en av reaksjonene til lokalavisa, fra en som mener dette ikke er noe å hisse seg opp over.

Mens en annen skriver på Facebook: «Welcome to Re, the land of Burger King. Dette er det absolutt styggeste jeg noen sinne har sett i Re, er det mulig?»

Det følges opp med «hjernedødt», «krise» og «bare rart, egentlig». Hva mener du?

