Mast eller ikke mast – det er spørsmålet

REVETAL: En liten sak om et stort skilt, ble en stor sak for ei lita lokalavis.

Ja eller nei til Burger Kings "monstermast"? Ja, den er helt (burger-) konge!

Nei, masta må ned!

Kunne ikke brydd meg mindre.

Hva mener du?, skreiv vi – med en burger-emoji etter – og delte saken om et Burger King-skilt som var den store snakkisen i bygda.

Og det hagla inn med kommentarer. Og klikk. Burger King-sakene runder straks 20.000 sidevisninger. Og seinere i dag går NRK Vestfold direkte fra Revetal i ettermiddagssendinga.

«La masta leve!»

Det virka som om folk flest hata masta: «Masta må ned». Vi la ut en avstemning for å lodde stemningen. Den viser det helt motsatte: «La masta leve!»

De fleste sier ja til skiltet, at masta er «helt (burger-) konge!». Hele 40 prosent har huka av for dette alternativet. Nesten like mange har svart veit ikke, eller «kunne ikke brydd meg mindre».

Og da er det bare 24 prosent igjen av dem som mener nei, «masta må ned!».

Saksa fra ReAvisas Facebook-side:

«Gleder meg til burgeRE!», skriver en forventningsfull, kommende kunde. I ja-leieren mener de at «når man sier ja til Burger king, må man ta reklamen på kjøpet!»

I nei-leieren blir ord som «monstermast» og «en grassat stygg påle» brukt om «det styggeste jeg noen gang har sett på Revetal»: «Jeg blir jaggu lei meg når jeg ser hvor mange som ikke bryr seg en pøkk om hvordan det blir seende ut på Revetal!»

«Er det noe penere med det arkitekttegnede grå kommunehuset hvor panelen spriker i alle retninger?», spør en annen. Og får støtte: «Jeg blir personlig mer glad av fargerikt neonlys, enn falmet grå sibirsk lerk».

«Husker reaksjonen på restauranten Dallas i sin tid. Nå blir det Las Vegas!», mimrer en leser. En leser mener skiltet er harry. Men får kjapt svar: «Snakker vi virkelig om noe som blir for harry for Re?»

«Er vel greit det, da har man fått med seg at det er Burger King når man kjører over sletta og kommer til rundkjøringa. Når man nærmer seg rundkjøringa er jo fokus et helt annet sted:

Hva er bensinprisen? Hvor mye koster smågodt på Europris (ifølge en diger plakat)? Hva skjer i Bergsåsen (ifølge en pall midt i rundkjøringa)?»

Videre: «Samma det vel.. Mast er mast!» Og «det er vel ikke størrelsen det kommer an på?»

«Liker at Revetal har så få problemer, at dette her er det største problemet på lenge!».

PR-stunt? – Nei, det er det IKKE!

Sjelden har åpningen av en Burger King-restaurant fått større oppmerksomhet i et lokalsamfunn? All PR er god PR, heter det. Og mange roser den lokale Burger King-sjefen Sven Erik Hatleskog for det som kan virke som et PR-stunt:

– Nei, det er det IKKE, er han klar på i prat med ReAvisa. – Dette er ikke noe jeg har verken villet, ønska meg eller bedt om. Jeg vil bare at skiltet skal få stå jeg, sier han til ReAvisa.

Tidligere har han uttalt at skiltet kan være forskjellen på svarte eller røde tall i regnskapet – et «være eller ikke være» for Burger King på Revetal.

Søkt om dispensasjon fra skiltforskriften

I kveld kommer saken opp for Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN). At skiltet bryter med skiltforskriftene for Revetal, er hevet over enhver tvil. Det bekreftet også ordfører Thorvald Hillestad, som kom på banen tidlig i saken.

Som så mange andre synder mot denne forskriften, med gatebukker, vimpler og flagg, paller og skilt i rundkjøringene, med mer.

Men det går an å søke om dispensasjon fra skiltforskriftene – noe Burger King-sjefen på Revetal, Sven Erik Hatleskog, fortalte hadde blitt gjort – uten å få svar.

Kommunen: – Ingen henvendelser står ubesvart

Re kommune – eller Tønsberg kommune, som har overtatt ansvaret – svarer at de har fått epost med søknad om å sette opp skilt 31. august 2018.

Burger King-sjefen på Revetal ser at det kan stemme. – Jeg sendte bestilling til mine folk i sommer, og de tok saken videre derifra. Så har de, etter det jeg veit, purra opp flere ganger. Både på epost og telefon.

Kommunen opplyste i en epost 12. november at ansvarlig søker må søke om dispensasjon fra reguleringsplan før kommunen kan behandle søknaden. Saken ble oversendt Statens vegvesen og Vestfold vann IKS samme dag.

Kommunen mener ingen henvendelser står ubesvart.

– Vi mottok en anmodning om svar på søknaden 8. oktober. Den 6. november varsla de om at montering av skiltene kom til å finne sted fredag 9. november. Begge henvendelser ble besvart i ovennevnte epost 12. november, opplyser byggesaksavdelingen i Tønsberg.

Hovedutvalgslederen: – Sjelden slike master blir brukt

Sjøl om det administrative er overført til Tønsberg, ligger det politiske ansvaret enn så lenge hos våre folkevalgte i Re.

Hovedutvalgsleder i Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN) Odd Gjerpe, mener at uansett saksbehandling så må folk forholde seg til regelverket og sende inn fullverdige søknader til alle rette instanser.

Han har i kommentarfelt på Facebook vært klar på at skiltet er montert før det er gitt tillatelse. Og han stiller spørsmålstegn ved hvor nødvendig skiltet er, i prat med ReAvisa:

– Ved søk på nettet og praksis andre steder – blant annet Grelland – brukes sjelden slike master.

Men hovedutvalgslederen vil ikke si noe om hva han mener om masta på Revetal: – Saken skal behandles av administrasjonen, før politisk behandling. Først da gjør jeg meg opp en mening.