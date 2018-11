En lysende framtid for Res mest omdiskuterte skilt?

REVETAL: Det kunne neppe vært regissert bedre, da våre folkevalgte skulle ta en prat om Burger King-skiltet. Det lyser opp, rett utenfor toppetasjen på kommunehuset.

Hovedutvalget for drift, eiendom og næring (DEN) i Re kommune møtes tirsdag 20. november, i formannskapssalen i toppen av kommunehuset – helt på høyde med den mye omdiskuterte masta med et lysende Burger King-skilt på toppen.

Ikke vanskelig å få øye på sakens kjerne: Den ruver rett utenfor vinduet.

Har skiltforskriften gått ut på dato?

For å starte med slutten: Skiltet får stå – inntil videre. Og kanskje for all tid?

Hovedutvalgsleder Odd Gjerpe (KrF) vil få mer kjøtt på beinet, før han går videre med saken. Det vil si å høre de rette instanser, som veivesen og vannverk.

Det tar sin tid, for kommunen har somla.

Administrasjonen ved kommunaldirektør i Tønsberg Jan R. Eide er klar på at hvis det kommer innsigelser – for eksempel fra veivesenet – vil det bli en negativ innstilling til masta.

Hvis ikke virker det til å være grei skuring.

For det var ingen sterke innvendinger mot masta i møtet. Men det var en kritisk røst:

– Jeg var med på å bestemme skiltforskriftene i sin tid, og sjøl om det er ti år siden så er det ingenting som tilsier at den har gått ut på dato, mener Trygve Ånestad (SP).

Øyvind Jonassen (H) svarer: – Jo, tidene forandrer seg. Det må vi ta med oss.

Har gjort ting vanskelig for Burger King

Hovedutvalget kunne krevd at masta skal fjernes her og nå. – Hvis vi ser veldig formelt på det, så står den der ulovlig, redegjør kommunaldirektøren.

Men det var ingen som tok til orde for å fjerne masta – nå:

– Det måtte være hvis det var umiddelbar fare for trafikksikkerhet, for eksempel, men det mener jeg ikke er tilfelle her, sier hovedutvalgsleder Odd Gjerpe.

Han beklager at saksbehandlingen har tatt lang tid, og at skiltreglementet ikke var blitt gjort skikkelig kjent. Begge deler har gjort det vanskelig for Burger King å gjøre ting riktig på Revetal.

Burger King kan skilte med en administrasjon som gjør dette over hele Skandinavia. Men på Revetal ble det trøbbel.

Tønsberg kan ikke skilte med kjapp saksbehandling

Burger King-sjefen på Revetal Sven Erik Hatleskog føler at han har ramla mellom to stoler. For Re har gått fra Holmestrand-samarbeid til Tønsberg-samarbeid. Og der har ting tatt tid:

Det har vært tre – fire ukers forsinkelse bare for å få registrert søknader i Tønsberg. – Det gjorde at vi svarte relativt seint, orienterer kommunaldirektøren.

Først 12. november, tre dager etter at masta var satt opp – og etter flere purringer på svar i forkant av oppføringen – fikk administrasjonen i Tønsberg endelig svart. Og først da ble også søknaden videresendt til veivesen og vannverk.

I tillegg har skiltforskriften, vedtatt av kommunestyret i Re tilbake i 2008, ikke blitt gjort formelt kjent i Lovdata.

Skiltforskriften var for eksempel ikke søkbar på nett, men heller et mer eller mindre internt dokument som har liggi og støva ned på kommunehuset et sted.

Skilt-saken skal avgjøres politisk

Her saken står nå: Det er sendt inn en søknad om dispensasjon fra skiltforskriften, og det avventes tilbakemelding fra veivesen og vannverk før den kan endelig behandles.

Administrasjonen, som var veldig sein i avtrekkeren i første omgang, lover å reagere kjapt når tilbakemeldingene er på plass. Staben er styrka med flere folk, og skal være ajour nå, ifølge kommunaldirektøren i Tønsberg.

Videre ønsker våre folkevalgte at spørsmålet skal avgjøres politisk: Ja, eller nei til skilt. Det vil bli avgjort i det første hovedutvalgsmøtet i 2019.

Og: Masta vil bli stående til saken er avgjort.

PR-stunt? – Nei, det er det IKKE!

Sjelden har åpningen av en Burger King-restaurant fått større oppmerksomhet i et lokalsamfunn? All PR er god PR, heter det.

Og mange roser den lokale Burger King-sjefen for det som kan virke som et PR-stunt:

– Nei, det er det IKKE, er Sven Erik Hatleskog klar på i prat med ReAvisa. – Dette er ikke noe jeg har verken villet, ønska meg eller bedt om. Jeg vil bare at skiltet skal få stå jeg.

