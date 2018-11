Det lakker og lir mot jul – bare sjekk her:

RE: Denne helga er det førjulsmarked hos Olgars, og sanitetskvinnene på Hjerpetjønn inviterer til julesalgsmesse på vellet. Så går det slag i slag, hver helg fram til jul.

Tips lokalavisa – Tips@ReAvisa.no.

Et sikkert tegn på at det nærmer seg jul, er sanitetskvinnenes årlige julesalgsmesse på Hjerpetjønn vel – de er alltid først ute av mange julemarked og julearrangement i førjulstida her i Re.

I år er datoen lørdag 17. november, og salgsmessa er åpen fra klokka 11.00. – Det blir kiosk og loddsalg. Velkommen store og små!, melder Hjerpetjønn sanitetsforening.

Samme lørdag inviterer RAK-gjengen til Førjulsmarked på Olgars på Brår. – Her vil det bli aktiviteter, gode tilbud og flotte selgere, forteller Anniken Thuve Ivarsson til ReAvisa.

– Butikken vil bugne av julepynt, og vi har unike julegaver for alle og en hver.

Og årets Eplekjekk er klar for salg. Åpningstida er fra klokka 10.00 til 15.00.

Mye som skjer i Re – som alltid!

Videre framover blir det åpning av Holt julegård siste søndag i november. Det blir også åpen gård på Ramnes søndre.

Det blir Julemarked på Sagatun hele den første helga i desember. Da er det også julemarked på Våle prestegård.

Den andre helga i desember viser Kulturhuset Elverhøy Reisen til julestjernen – les mer om den flotte barneteater-gjengen i Ramnes her.

Helt fra premiere den siste fredagen i november og til siste helga i desember – med ekstraforestilling – er det juleshow og julebord-moro på Restauranten på Revetal. Og på andre sida av Bispeveien rigger Revetal gamle stasjon til to julebordkvelder med mat og levende musikk.

Også må vi minne om den årlige julegaveinnsamlinga til Re Røde Kors, som starter opp igjen i disse dager. Les mer om det i ReAvisa, november 2018.

Juleavisa til ReAvisa har frist siste onsdag i november, og gis ut den første torsdagen i desember.

Og da er det sikkert noe vi har glemt i farta – tips oss!

