– Et julebordshow med enda mere baller!

REVETAL: På plakaten står det «De tre donorer» – sjøl om de er fire på scenen. Det balla visst på seg. – Vi er forhåpentligvis bedre på humor, enn vi er på å telle, sier Tommy Anderson som lover et show med enda mere baller.

«De tre donorer» tar seg av julebordshowet på Revetal i år. At lokalavisa poengterer at de er fire, avfeier de med et skuldertrekk: – Er det så nøye, ‘a?

Alle fire har stått på Restaurant-scenen før, men ikke i denne sammensetningen. La oss ta det i omvendt kronologisk rekkefølge, og begynne med fjoråret:

Fullspydde pissoarer og god stemning

Da var to av dem julebord-debutanter på Revetal; Trond Magne Holt og Karen Marie Haraldsen, begge fra Stokke. De har ikke latt seg skremme av møtet med julebordsgjestene på Revetal:

– Dere er flinke på så mye her på Revetal, med den største butikken her og den beste butikken der, peker de rundt seg. – Så det er vel rett og rimelig at dere er gode på fyll og fanteri også?

Trond forteller om siste turen innom toalettet før han skulle på scenen i fjor: – Når du ser fullspydde pissoar, så har du en liten anelse om hva du har i vente!

Innom «balle-Berntsen» for sikkerhetsskyld

Da er det greit å ha med seg en ekte innfødt lokalkjent: Harald Bjerkesti Løken er opprinnelig fra Ramnes – nå bosatt i Undrumsdal. Det gir en bred og solid Re-kompetanse.

Harald er tilbake i år, etter et friår i fjor. Han og kona prøver å sikre elevgrunnlaget for Solerød skole så å si egenhendig, med en kraftig formering.

Men nå er det visstnok slutt, og for sikkerhetsskyld gikk turen innom «balle-Berntsen» for litt snorklipping nedentil før denne julebordsesongen.

Sistemann på scenen er nesten blitt til en innfødt reing, i det han går på sin sjette julebordsesong på Revetal: Tommy Anderson – også han fra Stokke.

Skriver best når vi har det ræva hjemme

Tommy er også samboer med damen i humortroppen, Karen Marie. I fjor sa han at hun hadde liggi seg til rollen. I år er det han som har liggi seg til å få lov å fortsatt være med.

– Det er kanskje dumt av meg å si det – som har med dama – men vi skriver best når vi har det ræva hjemme. Da får vi ut frustrasjonen, liksom. Og akkurat nå tror jeg vi har noen utfordringer på hjemmebane, alle sammen?, spør Tommy med en nervøs latter.

For nok en gang er absolutt alt sjølskrivi av en gjeng som gjør dette for moro – fra A til Å.

Tar med mer av det drøye

– Det skinner nok gjennom at vi er heltent og gjør dette bare fordi vi syns det er rasende festlig, ikke for å tjene til livets opphold – det gjør vi på andre måter, sier fjellesprengeren Harald Bjerkesti Løken.

Nitti prosent av det de drodler fram blir forkasta, fordi det er for drøyt, mens ti prosent passerer nåløyet.

– Men vi hadde nok en enda skeivere prosentfordeling før, der enda mer ble forkasta. Vi har enda mere baller i år – ironisk, siden Harald har kappa dem av, sier Tommy og ler.

– Det jeg prøver å si, er at vi tar med mer av det drøye.

Rekordgodt billettsalg halvannen måned før premiere

«De tre donorer – ofrer alt» har premiere fredag 23. november, og det spilles totalt åtte show.

Billettsalget til show, julemiddag og DJ-party utover de små julebordstimer går så det suser. Av erfaring veit vi at det blir stort sett fulle hus i førjulstida på Revetal.

– Det er fortsatt tidlig med halvannen måned til premiere, men vi har allerede solgt 500 billetter. Lørdagene er snart fulle, mens fredagene er javnt over halvfulle, forteller Roger Noren på Restauranten.

Hit kommer både firmaer, vennegjenger, naboer, kjærestepar, med mer, for en julebordkveld. – Vi ser at de fleste kommer tilbake, år etter år, for dette er ei lokal julebordpakke som funker, sier Restaurant-Roger fornøyd.

– Hæ? Er det bare seks uker til premiere? Da må vi vel begynne å skrive litt, da?, hører vi fra donorene bak baren.