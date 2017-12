«Bedre før»? Nei, dette var kanskje bedre enn noengang!

REVETAL: Du trudde kanskje det snart måtte være tomt for nye sketsjer om slaget på Re?

Se bilder fra juleshowet på Revetal 2017!

Ikke ett eneste arrangement i middelalderkommunen vår uten at Slaget på Re nevnes i en eller annen form. Så når Tommy Anderson prøver seg på enda en sketsj om tema, legger han hodet på blokka.

Men Slaget på Re-sketsjen – som resten av showet «Bedre før» – kommer han unna med, med artige krumpspring og kreative tilnærminger til en del klisje-tema. Og en fantastisk utførelse med store doser godt humør på scenen.

– Det funker!

Mye av det som skjer er helt tydelig improvisert, bare med et tynt omriss av manus ett eller annet sted langt baki der.

Re-publikummet liker løse kanoner på scenen, som fyrer av lattersalver uten at det er strengt etter et manus. Hvert fall når det funker, og det gjør det her!

Tommy Anderson er en tredjedel av humortrioen «Sønner av mødre». I år må han klare seg uten Harald Bjerkesti Løken og Andre Klausen, og har huka inn to andre raringer.

Tommy har skrivi alt sjøl. Dette kunne blitt et amatørmessig makkverk, men neida. Det er morsomt.

Revac-luta lutefisk

Julebord på Restauranten består av show, middag og live-musikk uti de små timer. Her har store humorstjerner og lokale raringer underholdt – det siste har ofte slått best an på Revetal.

Og sånn er det i år også, for ingen av de på scenen har dette som jobb – mer som en hobby. Men det blir ikke mindre morsomt av den grunn!

Og det blir ikke mindre lokalt, sjøl om alle tre kommer fra Stokke. Tommy kjenner godt til Re etter fire år med juleshow her, så han veit hva som gjelder:

– Det er bare å drikke til flaska er tom – for her på Revetal pleier vi å gjøre det sånn, er en av strofene.

Når det skal serveres lutefisk, er den selvfølgelig lokal. – Det er lutefisk fra Aulielva. Den er godt luta, med skikkelig «lut» fra Revac.

Alt var ikke bedre før

Og blant alle slaget på Re-sketsjer vi har fått oppigjennom, føyer den du får servert her seg inn i toppsjiktet:

Det er lagt et godt fundament i manus, som Tommy og Trond kan snuble rundt på med improviserte morsomheter ute blant publikum.

Her trekkes publikum inn i sketsjen så taket løfter seg.

De konkluderer med at 1163-slaget er så kjedelig, at de heller satser på slaget i 1177. – Flaks at det går slag i slag her i Re!

Showet har fått tittelen «Bedre før». Det er en sannhet med visse modifikasjoner. Årets sprell ligger ikke tilbake for andre publikumssuksesser på Revetal.

Flere av de ReAvisa prata med etter forestillingen mener dette var på høyde – og til og med bedre – enn tidligere show.

Det er ikke småtteri!

Både lokalt og proft

Tommy Anderson (40) veit vi allerede godt hva er kapabel til. Men heller ikke de to nye bekjentskapene på Revetal er ferske i gamet: Trond Magne Holt (49) og Karen Marie Haraldsen (30).

Trond har reklame-stemmen på Radio Tønsberg, og har drivi med show i mange år. Han har stålkontroll på scenen, og kan få folk til å ramle av stolen av latter bare med et blikk. Sjøl om han er fersk på Revetal, ble han kjapt en av gjengen.

Karen synger i band og har vært med i både Andeburevyen og Stokkerevyen, og hun har vært med på Hvalsommer i Sandefjord som syngede servitør. En fantastisk stemme som hever showet musikalsk.

– Vi er glade amatører. Også er vi fra Stokke. Det er jo en vits i seg sjøl, sa Tommy til ReAvisa da vi omtalte planene for juleshowet tidligere i høst. Amatører fra Stokke til tross, det er både lokalt og proft.

En blanding vi bare må digge!

Stort sett fulle hus, men noe ledig siste helga

I tillegg er Terje Stangeland fra Revetal en viktig mann: – Han gjør en kjempejobb med musikk og lydkulisser som er spilt inn i studioet hans.

Med bare tre stykker på scenen må de benytte seg av litt moderne multimedia i bakgrunnen. – Men vi synger live, altså, forsikrer Tommy.

Premierehelga var fullstappa på Restauranten, denne helga er det ikke helt fulle hus, men til helga er det fullbooket igjen, forteller Roger Noren på Restauranten.

– Men siste helga før jul er det noe ledig, så det er fortsatt muligheter!

