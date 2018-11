RAK-gjengen har et eplekjekt julegave-tips til deg

REVETAL: En fantastisk sommer ga også en fantastisk eplehøst. I år blir det rekordmye «Eplekjekk» i salg hos Revetal Arbeid og Kompetanse (RAK). De første flaskene er på plass, akkurat i tide til Førjulsmarkedet denne helga.

Epleplukkerne fra RAK fikk en pangstart på årets innhøsting: Allerede i løpet av den første uka runda de et halvt tonn. Og det ble mye mer – for eplehagene sto i kø for den trivelige gjengen fra RAK:

– Det er helt fantastisk!

– Vi har fått femti forespørsler, så det øker veldig på. Det første året hadde vi tretten hager, og det ga nesten ett tonn med epler. Nå blir det en god del mer, og det er bra – for vi har blitt helt utsolgt for «Eplekjekk» hvert eneste år.

Det fortalte arbeidsleder Anniken Thuve Ivarsson til ReAvisa da epleplukkingen starta tidlig i høst. En fantastisk sommer ga en fantastisk eplehøst, med mange og gode epler.

– Vi har fått så mange henvendelser, at vi rekker ikke over alle – derfor har vi måttet takke nei til noen eplehager lengst unna. Vi prøver å rekke over alle eplehagene i nærheten. Men noen har faktisk plukka epler sjøl, og kommer og leverer dem på døra vår. Det er helt fantastisk!

Smaken av Re-eplehager

Alle slags epler blir plukka og sendt til pressing i Moss. Det gir en helt særegen smak: «Smaken av Re-eplehager». To plukkelag var i gang, og de kaller seg A- og B-gjengen.

I B-gjengen har Mikael Hagen Johansen (19), Linn Jeanette Roberg (32) og Kristian Grønseth krogseter (17) full kontroll:

Kristian er helt rå på å klatre, så han tar lett ned eplene som henger høyest. Linn Jeanette tar seg av det som ligger på bakken. Mikael gjør litt av begge deler. De er et perfekt team, som får gjort unna jobben i en fei.

– Det er veldig ålreit å reise rundt sånn som dette, snakke med hyggelige folk som liker at eplene deres kommer til nytte. De er jo snille som gir bort eplene sine, mener Mikael. Han elsker å være ute, hele dagen lang. Og alle tre liker epler.

– Jeg liker epler, ja. Jeg likte ikke eplenektar da jeg var liten, men «Eplekjekk» liker jeg veldig godt. Også tåler jeg epler, da, forteller Linn Jeanette til ReAvisa.

Kommer i salg på Førjulsmarkedet på Olgars

– Det hender vel at dere sniker til dere et eple underveis, som litt jobbmat?

– Ja, det gjør det, sier Linn Jeanette og smiler lurt.

Eplekjekken kommer i salg under Førjulsmarkedet på Olgars på Brår lørdag 17. november.

Da holder RAK-gjengen butikken åpen fra klokka 10 – 15, og i tillegg til fersk Eplekjekk er butikken spekka med gode tilbud, – og det vil bugne med julepynt, forteller arbeidsleder Anniken til ReAvisa.