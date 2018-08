Frykter Revac-utvidelse: – Ikke bli overraska om det møter opp en del naboer på møtet i kveld!

LINNESTAD/REVETAL: I kveld skal våre folkevalgte si sin mening om utvidelse av Revacs anlegg på Linnestad. Rådmannen innstiller på utvidelse, mens naboene protesterer.

– Ikke bli overraska hvis det møter opp en del naboer på møtet!, sier naboene til ReAvisa ved kontaktpersonene Christen Ree Kirkevold og Åse Marie Holm:

– Vi naboer er svært bekymra for gigantutvidelsen som Revac planlegger på Linnestad.

Tynnslitt tillit etter flere branner

Revac har søkt om å få utvide anlegget på Linnestad med 70.000 kvadratmeter. Utslippstillatelse søkes utvidet fra 65.000 tonn årlig, til 90.000 tonn. Bygningsmassen må økes med 8.500 kvadratmeter.

Samtidig som Revac AS er ivrig på å ekspandere på Linnestad, er naboene bekymra. Tilliten til bedriften er tynnslitt etter flere branner på deres anlegg, den siste i mai i år. Da måtte hele næringsområdet, boligfelt og barnehager evakueres.

Etter storbrannen på samme anlegg sommeren 2014 ble tre i Revac-ledelsen dømt til fengselsstraff for miljøkriminalitet.

Våre folkevalgte i Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN) får saken på sitt bord i kveld, tirsdag 28. august. De blir rådet til å si ja til en utvidelse.

Hvor mye usikkerhet må naboene tåle?

Naboene stusser på at rådmannen drøfter flere negative aspekter ved en utvidelse i innstillingen, men likevel lander på et ja til utvidelse.

Blant annet ber kommunen Fylkesmannen om å vurdere om Revac-ledelsen egentlig har full kontroll over eget anlegg.

Når det gjelder brann er det flere betenkeligheter: Har Revac AS god nok kompetanse når det gjelder faren for selvantenning? Er summen av brannforebyggende tiltak effektive nok? Hva er muligheten for framtidig brann?

Når det gjelder naboene er de hensyntatt i vurderingene i innstillingen, men ikke i konklusjonen:

Rådmannen mener Fylkesmannen må vurdere hvor stor usikkerhetsfølelse naboer må akseptere, støy, trafikkøkning, trafikksikkerhet, utslipp og om lokaliteten egentlig er i forhold til jordbruks- og naturverdier rett i nærheten.

Optimistisk hovedutvalgsleder

På den andre siden: «Revac AS gjennomfører en viktig samfunnsoppgave gjennom gjenvinning av EE-avfall og fjerning av avfall som ønskes utelukket fra kretsløpet», skriver rådmannen i sin innstilling til våre folkevalgte.

Det er fylkesmannen som avgjør utslippstillatelsen. Kommunen er høringsinstans, – men som naboer er vi opptatt av å ha politikerne med på laget, forteller de til ReAvisa:

– Vi mener at våre folkevalgte må si nei til utvidelsen. Og vi krever at det aldri igjen skal brenne på Revacs anlegg. I kveld bestemmer politikerne seg. Ikke bli overraska om det møter opp en del naboer på møtet!

Odd Gjerpe (KrF) leder hovedutvalget. Han er opptatt av gode vekstvilkår for det lokale næringslivet, men satt opp mot tryggheten til naboene kan dette bli ei hard nøtt å knekke?

Hovedutvalglederen er optimist: – Jeg tror det må være mulig å kombinere, sier han til Tønsbergs Blad. – Men hvis bedriften ikke kan gi oss den tryggheten, vil jeg være skeptisk.

Risikerer at utviklingsmulighetene stagnerer

Revac AS ved Anders Aas forteller at utvidelsen vil sørge for større markedsandeler, der bedriften vil satse på færre store, framfor mange små. Bedriften vil også kunne gå lenger i å foredle avfallet på ett og samme anlegg på Linnestad, og dermed redusere transportbehovet.

Revac-lederen har ifølge Tønsbergs blad trua på et ja fra Fylkesmannen tilslutt.

– Hva gjør dere hvis dere får nei til utvidelsen?

– Det får vi ta stilling til da. Men det vil innebære at bedriftens utviklingsmuligheter stagnerer.

Følg kveldens hovedutvalgsmøte

Hovedutvalgsmøtet starter klokka 19.00 i kveld, tirsdag 28. august 2018. Møtet er åpent for tilhørere i 4. etasje på kommunehuset. Møtet kan også ses direkte på nett (ekstern lenke).