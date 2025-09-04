Motorstopp først på nybilen og så motorstopp på leiebilen: – Endelig, her er jeg

Vi har bare en reing på tinget, og rektinok har han flytta fra Brekkeåsen til Sandefjord siden sist. Å se han i valgkampen her i det han fortsatt regner som hjembygda Re, det er likevel et sjelden syn.

Det starta i våres med valgkamp i våronna hos bøndene Rustan på Revetal og Søyland på Fossan. Der var ingen Morten Stordalen fra FrP å finne. Faktisk ingen fra FrP i det hele tatt.

Valgkampen i Re ble på mange måter avslutta på Hotvedt gård på Svinevoll i midten av august, der stortingskandidatene fra Vestfold ble invitert med på skuronna. Nok en gang uten Morten Stordalen (FrP) til stede.

Motorstopp etter motorstopp

Men her skulle han ha vært, og han dukka opp helt på tampen av opplegget til Vestfold bondelag. På melding til ReAvisa forteller han om en ny bil som hadde fått motorstopp. Så en leiebil som også fikk motorstopp.

Det bekreftes ansikt til ansikt, når vi endelig får tatt en prat med reingen på tinget. Han kommer, rektinok litt forsinka, seg fram til skoledebatt på Ramnes skole. Der tok han blant annet til orde for fortsatt oljeleiting og oljeproduksjon i Norge, i en krass debatt med MDG.

Morten forteller til ReAvisa at han er like løsten på en plass på tinget nå, som tidligere. Han er partiets 1. kandidat i Vestfold, en så sikker plass som du kan få.

– Bilforhandleren står ikke høyt i kurs nå

– Endelig får vi tatt en kjapp prat, det skulle ikke værra så lett i denne stortingsvalgkampen?

– Ja, endelig, sier en litt andpusten stortingspolitiker som er seint ute og på vei inn til debatt, – det gikk ikke helt etter planen sist, men nå er jeg hvert fall på plass denne gang.

– Det er ille, veitu: Først får jeg en ny bil som havarerer, så får jeg en leiebil som også stopper. Jeg skal si deg én ting, den bilforhandleren der står ikke høyt i kurs nå.

Utenbys presse på Stortinget

Morten Stordalen (FrP) var først 4. vara i perioden fra 2005, så 1. vara den neste perioden, for å så ha vært innvalgt på Stortinget siden 2013. Dette blir hans fjerde periode på tinget.

Han har sitti i Familie- og kulturkomiteen, Helse- og omsorgskomiteen og Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Kanskje mest profilert som nestleder i sistnevnte.

ReAvisa har vært på besøk til Morten Stordalen (FrP) på Stortinget, det kan du lese om i ei papiravis i ReAvisa-arkivet.

