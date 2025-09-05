Leserinnlegg: Fire nye år med Grete Wold på Vestfoldbenken

Valgdagen nærmer seg. Mange har forhåndsstemt, men noen er fortsatt usikre. Valget er viktig – det avgjør retningen for Norge de neste fire årene.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Ifølge Aftenposten er utjevning av forskjeller den viktigste saken for velgerne i år. Flertallet mener SV har den beste politikken på dette området – og det er vi helt enige i.

Uten SV hadde vi ikke fått:

Gratis SFO

Makspris i barnehagen på 1.200 kr

Økt barnetrygd og studiestøtte

Starten på en tannhelsereform

Stanset gruvedrift på havbunnen ut 2025

SVs budsjettsamarbeid med regjeringen har vært avgjørende for å trekke politikken mot venstre. I dag skryter AP og SP av disse gjennomslagene – men det var SV som forhandlet dem frem.

Grete Wold – en tydelig stemme for Vestfold

Grete har vært en sterk forkjemper for Vestfoldsaker:

Hun har fått SV til å prioritere Oslofjorden og Vestfoldbanen

Hun har fått ros fra lokalpolitikere og næringsliv – uavhengig av partitilhørighet

Hun samarbeider godt med de andre på Vestfoldbenken – og det trengs, for ingen får flertall alene

SV har jobbet for fiskeforbud i Oslofjorden som del av en større redningsplan, og samtidig krevd kompensasjon for fiskerne. Grete har lovet at dette blir hennes første forslag når Stortinget samles igjen.

SVs politikk for de neste fire årene

Tenker du som oss at vi bør:

Redde Oslofjorden og sikre statlig støtte til nitrogenrenseanlegg

Fullføre dobbeltspor på hele Vestfoldbanen

Gjøre tannhelse like tilgjengelig som legetjenester – inkludert i frikortordningen

Stanse nedbygging av natur og matjord

Øke bemanningen i barnehager, skoler og helsetjenesten

Gjøre barnehagen gratis

Senke skatten for vanlige folk – og øke den for de rikeste

Få fart på det grønne skiftet og kutte klimautslipp

Da har vi én klar anbefaling: Stem SV – og behold Grete Wold på Stortinget! Det siste mandatet fra Vestfold kan avgjøres med få stemmer. Din stemme kan sikre Gretes plass.

Godt valg!

Grete Wold, stortingsrepresentant, og Christina Grefsrud-Halvorsen, leder i Tønsberg SV

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.