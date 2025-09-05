Denne helga: Dagfinn kjører showet på Stallen pub

Det blir tradisjonen tro åpen gård og mye mer under Sensommerfestivalen på Våle prestegård som arrangeres til helga, lørdag 6. og søndag 7. september. Her får du historisk gårdsdrift, marked, kultur – og Stallen pub – og mye mer.

Ordfører Frank Pedersen åpner festivalen klokka 13.00 lørdag, men det skjer noe allerede fra klokka 10.00. Det blir i år avduking av «Sverdet i steinen» i forbindelse med åpningen. Glagjengen er også med på å sette hele festivalen i gang, forteller festivalsjef Unni Bu:

– Også i år er det ponnishow i regi av Norges ponniavlsforening hele dagen. Det blir omvisning på prestegården ved historielaget. Kortesje og utstilling ved Vestfold gammelteknisk forening. Trylleshow med MagiCurty. Treskelaget kommer til gards. Klokka 16.30 slutter markedsaktivitetene på gården med loddtrekning.

Alt fra gudstjeneste til pub

– Stallen pub holder åpent lørdag kveld. Her spiller Dagfinn Ellingsen, kjent musiker fra Re. Her blir det stemning! Søndag blir det friluftsgudstjeneste. Ved dårlig vær holdes gudstjenesten på låven. Årets brødbaking-tema er “ditt favorittbrød”.

– Kvinnekoret KORET synger for oss på tunet. Det blir kortesje med T- Forder, og mulighet til å kjøre tur med T-Ford. Og det blir kåring av det beste brødet, juryen avslører vinneren på tampen av dagen. Det skjer noe på prestegården fra klokka 11.00 søndag.

– Sensommerfestivalen avsluttes med loddtrekning i vårt lotteri, avslutter Unni Bu. Det er arrangementsgruppa for Våle Prestegård som står for arrangementet i samarbeid med lokale foreninger og ivrige dugnadsfolk.

Kort om Sensommerfestivalen 2025:

Lørdag 6. september

• 10.00 Ponnishow i regi av Norges ponniavlsforening hele dagen

• 12.00 Aktivitetene starter

• 13.00 Åpning av festivalen v/ordfører Frank Pedersen

– Gla`gjengen spiller

• Avduking av «Sverd i stein»

• 13.00 Omvisning på prestegården v/historielaget.

• 13.30 Kortesje og utstilling ved Vestfold Gammelteknisk forening

• 14.00 Tryllekunstneren MagiCurty underholder for hele familien

• 15.00 Treskelaget kommer til gårds

• 16.30 Slutt på aktivitetene. Loddtrekning

20.00 Pub med musikk av Dagfinn Ellingsen. Glagjengen arrangerer.

Søndag 7. september

• 11.00. Friluftsgudstjeneste, ved dårlig vær på låven

• 12.00 Aktivitetene starter. Frist for innlevering av brød.

Årets tema: Ditt favorittbrød – fint/grovt/gjærdeig/surdeig – bak i vei!

• 13.00 KORET, freske damer synger på tunet

• 14.00 Omvisning på prestegården v/historielaget

• 14.30 Treskelaget kommer til gårds

• 15.00 Kortesje med T- Forder.

– Mulighet til å kjøre tur med T-Ford.

• 16.00 Kåring av beste brød. Juryen avslører vinneren

• 16.30 Avslutning. Loddtrekning

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.