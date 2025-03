Leserinnlegg: – Fon barnehage skulle aldri stått på noen kuttliste

Fon barnehage er reddet – i denne omgang. Det er derimot trist at det blir en ny runde, mener Christina Grefsrud-Halvorsen og Linn Schistad (begge SV).

SV har programfestet at barn skal ha barnehageplass i nærområdet sitt. Allerede der stopper det opp for oss når det gjelder å legge ned Fon barnehage.

Så er det også en rekke andre grunner til at det er en dårlig ide å legge ned barnehagen i Fon.

Barns beste

En av dem er hva det gjør med barn, familier, ansatte og nærmiljøet når en så viktig arena bare skal opphøre. Det kunne vi ikke støtte.

Vi kunne for eksempel ikke se at det var gjort en konkret barns beste-vurdering i saken. Det burde vært gjort, noe som trolig hadde stanset hele prosessen.

Barn er små mennesker med behov og rettigheter. Det må voksne beslutningstakere ta på alvor.

SV ville stoppe nedleggelsen

Vi er selvsagt glade for at den blå posisjonen til slutt lyttet og stanset nedleggelsen. Vi er imidlertid svært skuffet over at dette bare er en utsettelse av saken.

Vi foreslo å ikke legge ned i det hele tatt. Det ville ikke flertallet være med på.

Dermed blir det dessverre en ny runde.

Et viktig grep

I gamle Re kommune hadde man tidligere eiendomsskatt, som omkring 9 av 10 andre norske kommuner har. I Tønsberg vil flertallet ikke ha det.

Det mener vi er svært uheldig. For i Re fungerte ordningen godt, og mange så hvor viktig skatten var.

For lokalsamfunnet og utviklingen lokalt.

Går utover innbyggerne

Hadde nye Tønsberg kommune innført eiendomsskatt, så er sjansen mye større for at verken Solerød skole eller Fon barnehage hadde havnet på en potensiell kuttliste nå.

Men hittil er det bare noen få partier i tillegg til SV som er positive til eiendomsskatt i Tønsberg. Dessverre.

Det er bare å jobbe for og håpe på at flertallet av partiene vil se hvor mye det går ut over innbyggerne våre når eiendomsskatt ikke en gang vurderes.

Av Christina Grefsrud-Halvorsen, gruppeleder Tønsberg SV

Linn Schistad, medlem i Utvalg for oppvekst og opplæring for Tønsberg SV

