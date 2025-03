Leserinnlegg: Det nye kvinnehatet er farlig

Kvinnedagen trengs mer enn noen gang, mener Christina Grefsrud-Halvorsen, leder Tønsberg SV, Grete Wold, stortingsrepresentant for Vestfold SV, Amanda Elise Blandhol, Leder Vestfold Sosialistisk Ungdom, Adele Johanne Mathisen, kvinnepolitisk leder og fylkesstyremedlem Vestfold SV, Mija Ilic Nikolaisen, nestleder Vestfold SV, Lisa Agathe Winther, gruppeleder Vestfold SV og Cecilie Heyn, faglig leder Vestfold SV.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Det er bare å brette opp ermene. Kvinnedagen 8. mars nærmer seg, og den trengs mer enn noen gang, både nasjonalt og globalt.

8.mars 2025 handler om solidaritet med våre palestinske og ukrainske søstre. Det handler om lik lønn for likt arbeid. Det handler om å anerkjenne typiske kvinneyrker med bedre bemanning og bedre rammer. Det handler om å forske mer på kvinnehelse. Og om mye, mye mer.

Farlig kvinnehat

Men i år handler det ikke minst om viktigheten av å slå ned et nyoppstått og farlig kvinnehat. Et kvinnehat som har putret og ulmet lenge og som nå på ulike måter tyter ut fra ledere og andre i land vi trodde holdt seg for gode for den slags.

Vi var blant de som advarte, og nå er vi altså der. Det er desto viktigere at vi står opp mot denne farlige utviklingen. Nå må vi holde beinhardt på kvinners rettigheter i en tid da nyvalgte statsledere og deres medsammensvorne tydeligvis fritt kan rasere kvinners og jenters rettigheter og velferd på et knips.

Dette er alvor!

Antidiskriminering

Derfor må vi samles for å styrke verdier som antidiskriminering og like muligheter. DU trengs på kvinnedagen, kvinne som mann, mamma som pappa, bestemor som bestefar. Om du aldri har vært med før, bør årets markering være din første. For det handler om oss alle, om deg, meg, og ikke minst om våre barn og barnebarn.

Vi håper ikke minst å se mange menn i årets tog; menn som ikke finner seg i dårlig behandling av kvinner og jenter og som vil stå opp for kvinners rettigheter, mot handlingene til nevnte menn, som Trump og Musk.

For slike krefter finnes definitivt også i Norge, og nå får de altså en ufattelig drahjelp fra høyeste hold. Det er alvor når en president åpenbart og i fullt alvor kan herse og mobbe kvinner – fordi de er kvinner.

Alle taper

Eller fronte sexisme – og slippe unna med det. Eller sette kvinners og unge jenters liv i fare ved å svekke abortrettigheter og fjerne nødvendig offentlig helseinformasjon.

Det er alvorlig når statsledere fronter kvinnehat, slik vi ser nå. Kvinner og jenter er åpenbart taperne i en slik politisk virkelighet.

Men diskriminering og hat taper vi alle på! Derfor må vi nå stå sammen. Det er på tide med fornyet kamp.

Vi ses 8. mars!

Om du er kvinne eller mann; vi oppfordrer deg til å finne et kvinnedagsarrangement nær deg.

Du trengs nå. Alle trengs nå.

Vi ses på 8.mars!

Av Christina Grefsrud-Halvorsen, leder Tønsberg SV

Grete Wold, stortingsrepresentant, Vestfold SV

Amanda Elise Blandhol, leder Vestfold Sosialistisk Ungdom

Adele Johanne Mathisen, kvinnepolitisk leder og fylkesstyremedlem Vestfold SV

Mija Ilic Nikolaisen, nestleder Vestfold SV

Lisa Agathe Winther, gruppeleder Vestfold SV

Cecilie Heyn, faglig leder Vestfold SV

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.