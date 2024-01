Silje flytter med jobb og hjem til et gammelt bedehus

Salmaker går under definisjonen verneverdig håndtverksfag. Bare et titall fagbrev finnes i Norge i dag – ett av dem henger på verkstedveggen hos Re-jenta, som flytter virksomheten fra hjembygda si til et gammelt bedehus på Nykirke.

I det gamle bedehuset skal hun jobbe og bo, sammen med sin samboer Kristian Tonnem (34) og deres to bikkjer. Silje Sverkholt (36) driver med skinn og lær, og lager og reparerer det meste.

I tillegg driver hun med kurs og utdanning, derfor passer det med godt med godt med plass, forteller hun til ReAvisa.

Stort hus for rimelig penge

Bedehuset på Nykirke ble lagt ut for salg på det åpne markedet i høst, med en prisantydning på 2,5 millioner. I desember ble forsamlingshuset solgt for 2,1 millioner. Selger var Nykirke Indremisjon. Nå blir det ny og spennende virksomhet i Nykirke bedehus, skriver Gjengangeren (ekstern lenke):

– Ja, nå har vi fått et stort hus for en rimelig penge, sier Silje fornøyd til Horten-avisa. Hun er fra Re, med etablert salmaker- og ridesalverksted på Lundteigen i Ramnes.

Han er opprinnelig fra Bergen, jobber som lærer på Nedre Bakstevold gård – alternativ opplæringsarena i Våle, og har dykking som sin lidenskap.

Fyller opp lokalene

Felles for begge er at de nå ser fram til å drive kursvirksomhet i lokalene. Om Horten og Nykirke forteller paret at de ikke hadde noen kjennskap til det nærområdet fra før av:

– Ingenting. Egentlig så vi oss om etter en landlig enebolig, men da dette dukket opp passet det oss enda bedre. Bedehuset har en sentrale beliggenhet nær E18.

De overtok bedehuset 16. desember. Planen er å flytte inn i leiligheten i andreetasjen i slutten av januar.

Fra bedehus til kurslokaler

I første omgang blir det overflateoppussing. Øverst på ønskelista står nytt kjøkken og siden bad. Det viktigste er å komme i gang med kursvirksomhet i førsteetasjen.

– Jeg tenker kurs i forbindelse med saltilpassing og ryttertrening. Behovet er stort. Jeg kommer til å samarbeide med andre så det blir et helhetlig tilbud, forteller Silje.

Kristian er dykkerinstruktør, teoridelen kan foregå på Nykirke.

Fortsatt «bedehus» på veggen

Det er klart at det nå blir liv i det gamle bedehuset på Nykirke, når Silje og Kristian flytter med hjem og jobb rett over kommunegrensa til Horten.

– Har dere valgt et nytt og mer dekkende navn på huset i Kopstadveien?, spør Gjengangeren samboerparet på flyttefot:

– Hehe. Så langt har vi ikke tenkt enda. Foreløpig kommer det til å stå Nykirke bedehus på veggene.

