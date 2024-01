Nytt år, med gode, gamle tradisjoner i bygda vår: Juletrefester og nyttårskonsert

Re som kultursted leverer på kulturfronten fra første start i det nye året.

Tradisjonen tro blir det juletrefest på Dalheim og på Sverretun, og Nyttårskonsert på Kulturhuset Elverhøy, de neste par ukene.

Det er også flere vinterlige sportsarrangement som starter opp de neste ukene, nå som snøen har kommet for fullt – les mer om det i denne saken.

Juletrefest på Dalheim

I kveld klokka 17.00 onsdag 3. januar 2024 blir det juletrefest på Dalheim i Undrumsdal, med gang rundt juletreet, servering av kake, og nissen kommer også, hvis han kommer seg fram i snøværet.

Undris, Undrumsdal bygdekvinnelag og Solerød Jubateater er som vanlig arrangører.

Arrangementet er gratis.

Juletrefest på Sverretun

Det er også juletrefest på Sverretun på Linnestad klokka 15.00 søndag 7. januar 2024. Også her er det gratis å bli med på moroa, det blir utlodning og bevertning.

Gang rundt juletreet, leiker for barna, og besøk av nissen står på programmet til Tunsberg leikarring, som arrangerer juletrefesten.

På grunn av poser til barna ber vi om påmelding snarest til telefon 91 75 76 76.

Nyttårskonsert på Elverhøy

Neste helg blir det tradisjonen tro Nyttårskonsert på Kulturhuset Elverhøy i Ramnes, det skjer søndag 14. januar 2024. Huset og folka der dirrer av spenning etter å vise fram bygdas musikere, sangere, dansere og band. Dørene åpner klokka 16.00.

– Tidligere Re kommune har en lang og rik tradisjon når det gjelder kultur, og vi har fortsatt et sterkt blomstrende kulturliv. Det er virkelig en gave til oss alle – og på nyttårskonserten kan dere sjøl få oppleve dette, melder kulturhuset.

Nyttårskonserten har blitt arrangert siden 2015,

Hei fram bygdas talenter

– Vi er så stolte av bygda vår, og av alle talentene som finnes her, sier arrangørene som lover et helt forrykende show med hele 18 forskjellige artister. – Dette er først og fremst en mulighet for bygdas talenter til å vise hvor flinke de er, og hva de elsker å bruke mye av fritida si på.

– Og det er en mulighet for publikum til å applaudere deres innsats og talenter. Det er altså en glede for alle – både på scenen og i salen.

Det blir kiosksalg og billetter kan kjøpes i døra, så langt det er billetter igjen. Billetter kan kjøpes i forkant på TicketCo.

Foreløpig vet vi at disse skal opptre:

Amelia Larsen

Julie Bakke

Nora Sviland

Mathilde Skjeggestad

Phillip Bryggman

Band fra Revetal: Olivia, Mona, Fredrikke, Ingrid

Kaia Glåmen

Nora Dalseth

Aurora Jonassen

Band fra Holmestrand: Anbjørg Marie, Augusta, Hans-Kolbjørn, Julian, Tirill, Rose

Brynja Søyland

Mikkel Bergli

Otto Jr

Studio 7! – Mikkel, Benedicte, Miguel, Truls, Henry, Alissa (Marit er på ferie)

Charlotte Sofie Eliassen Holtung

Katrine Hallenstvedt LidOg enda flere tror vi det blir!

