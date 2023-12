Emil i snekkerbua får gjerne flere å snekre med

– Når’u ser det han lager, så sku’ du tru han hadde drivi med dette hele livet, ikke sant? Men, nei da. Han satt i bank, han.

Det forteller to imponerte kamerater, Sverre Sjue og Bjørn Hansen, om Johan Emil Rehnstrøm, sistnevnte går under navnet Emil i snekkerbua.

Men det var først i godt voksen alder han starta å spikke og lære i snekkerbua.

Åtte år med snekkerbu i bånn av Re-torvet

– Tar jeg en kaffikopp, så skjelver jeg så jeg må bruke begge henda. Men når jeg driver med detta, så er jeg så stødig på handa som aldri før, sier Emil og ler godt.

Lokalavisa var sist i snekkerbua for åtte års tid siden, da dette hobbyrommet kom i stand som et tilbud til alle som hadde flytta i leilighet på Revetal – og som ikke hadde et rom som dette lenger.

Bjørn har jobba mesteparten av livet sitt på Huseby-fabrikken i Våle og har alltid drivi med tre, eldstemann Sverre Sjue på 93 år er også vant til å jobbe med henda, han starta yrkeslivet på hvalfangst, så på Kaldnes mek, og til slutt på verkstedet til veivesenet på Ås.

– Det er noe med å det å få til noe med fingra

Men Emil har aldri drivi med tre, før han dukka opp i kjelleren og ville prøve seg. – Det er noe med det å få til noe med fingra, forteller pensjonisten som har hatt en bratt læringskurve. Bankmannen høster stor kred fra de nye kompisene.

– Vi tenkte at de som har hatt et sånt hobbyrom før de flytta i leilighet var målgruppa vår, men han har jo vist oss at alle kan komme hit og bli med på moroa og få det te’.

De blir gjerne noen flere, det er stort sett de tre her nå. De har vært seks – sju opp gjennom. – Koronaen ødela mye, og det ødela nok litt for oss, også.

Alle kan komme og sjekke dette ut

– Dette er et glimrende tilbud, vi får låne lokalene gratis av Sjur og Martin Gran. For noen år siden var det en flott sak i ReAvisa om dette, men nå antar vi at det kanskje ikke er så kjent lenger, dette hobbyverkstedet.

– Derfor er det fint å minne på i lokalavisa, som alle leser: Vi har god plass i fantastisk fine lokaler, vi har nok maskiner, og vi ønsker oss flere i gjengen som er interessert i trebearbeiding.

Det er ikke noe krav om å bo i leilighet på Revetal – alle er velkomne. Det er ikke noe krav om å ha drivi med dette tidligere.

Tar i mot «lærlinger»

– Det må nødvendigvis ikke være pensjonister, heller, forteller gutta, – vi tar i mot «lærlinger» også, vi!, sier Sverre og ler godt. Han har vært med helt siden starten, i 2015.

– Det koster ikke noe – alt gratis. Sjur og Martin sponser lokaler og strøm. Vi har våre egne maskiner. Utafor er det en kodelås, så vi kan låse oss inn og bruke hobbyrommet som vi vil.

Her er det lager, maskiner, spiserom, toaletter, kaldt og varmt vann, og det er installert trefas – alt man trenger.

For godt til å ikke blir brukt mer

Før var det fast felles samling hver tirsdag klokka 11.00. – Åsså kom korona’n, sier gutta og rister på hue. – Vi setter gjerne en ny dag og klokkeslett for å samles her. Det blir opp til de som blir med.

– Skulle vi bli «for mange», så rullerer vi bare. Vi finner alltid en løsning. Vi finner alltid oss en plass. Det er aldri noe problem. Samtidig er det jo litt prat og sosialt.

Dette tilbudet er for godt til å ikke blir brukt mer enn det blir nå, er trioen helt enige om.

Julegaver på gang

Da lokalavisa var innom var det julegaveproduksjon på gang. En stokk av kirsebærtre er veldig populær. Emil har laga et skrin av det, med et lokk av bjørk, med fantastiske utskjæringer på toppen.

Vaffelfatet med nystekte vafler er også sjøllaga. Enda et fat av samme flotte slaget er på gang. – Det er heldigvis enda lenge til jul, sier trioen og ler så det runger. Vi var innom i slutten av november.

– Det hender at det blir noen julegaver. De unge skal ha det så minimalistisk, men vi ser vel at gamle håndverk er litt på vei tilbake, også.

