Innbrudd gang på gang: – Det er skikkelig råttent gjort

I løpet av ett par år har det vært seks innbrudd her – og nå to innbrudd, to helger på rad. Derfor investeres det i full kameraovervåking, en utgift som burde vært helt unødvendig.

Hvert fall når vi veit at det er snakk om en attføringsbedrift som hjelper folk i arbeid, en samfunnsnyttig aktør som alle burde heie fram og hegne om – som de aller fleste slår ring rundt.

Revetal arbeid og kompetanse (RAK) har jobbsøkere i arbeidstrening, lærekandidater, hospitanter og skoleelever, pluss 25 arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid.

To helger på rad

Alt dette gode arbeidet stopper opp hver gang de opplever innbrudd, hærverk og tjuveri.

Seinest forrige helg brøyt tjuver opp låsen og døra inn til vedbua på Brår, og stakk av med verktøy for nesten 30.000 kroner:

Det var motorsager, kjeder, verktøy, klær, bensin og olje.

Anmeldt til politiet

Så sist helg, da stakk noen ubudne gjester av med ti sekker med ved. Begge gangene er det snakk om så mye tjuvgods at tjuvene må ha brukt bil.

Begge udådene er anmeldt til politiet, den første også til forsikringa, mens den siste er av for liten verdi til å se det verdt.

– Det er tap i kroner og øre, men det er også tap i arbeidstid og arbeidstrening for våre folk, forteller Øyvind til ReAvisa.

Seks ganger på ett par år

Øyvind er nyansatt som daglig leder for RAK, og er blitt fortalt at det har vært hvert fall seks innbrudd på Olgars i løpet av ett par år. Det er et anslag fra avtroppende daglig leder Glenn Ellefsen.

– Det er ikke snakk om store verdier hver gang, men det er et gjentakende problem – og da blir det penger ut av det, og det skaper store problemer for oss, understreker Øyvind.

Derfor blir det nå investert i kameraovervåking, en utgift som burde vært unødvendig – men som er blitt helt nødvendig.

Må ta grep

– Olgars ligger litt bortgjemt, det går an å snike seg langs nabobygget og inn på ved-området vårt. Nå blir det lyssensor som skal bade området i lys ved bevegelser, og det blir kamera rundt hele bygget.

Det leies inn ekstern hjelp, så alt blir gjort riktig også i forhold til Datatilsynet. Det koster, det er en utgift som merkes, – og som burde vært helt unødvendig for en virksomhet som oss.

– Det er skikkelig råttent gjort. Gang på gang. Så nå må vi ta grep.

Blir tatt på alvor

Begge tjuveraidene har skjedd en gang i mellom lørdag ettermiddag, etter stengetid for Olgars, og mandag morgen, når butikken åpner igjen. Det gjelder både helga 18. – 19. februar og helga 25. – 26. februar 2023.

Alle som kan ha sett noe av interesse oppfordres til å informere politiet. Tjuvgodset er ikke spesielt godt merka, men skulle du ha mistanke om at motorsager, verktøy og redskap kan tilhøre RAK, så tips gjerne om det.

– Seks ganger – minst – på ett par år er nedslående. To helger på rad er håpløst. Vi opplever at vi blir tatt på alvor av politiet og stoler på at de gjør jobben sin, sier Øyvind på RAK.

